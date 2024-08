Black Myth: Wukong ist das beliebteste Spiel auf Twitch

Black Myth: Wukong ist derzeit das meistgestreamte Spiel auf Twitch und der erfolgreichste Titel des Jahres 2024 in Bezug auf die Zuschauerbeteiligung auf der Plattform. Der Titel wurde bereits für 2020 angekündigt und versprach eine actiongeladene Geschichte, die vom chinesischen Klassiker Die Reise nach Westen inspiriert ist. Die jüngste Veröffentlichung war ein großer Erfolg. Besagtes Game ist seit Anfang der Woche auf dem Markt und wurde bereits zu einem der beliebtesten Spiele des Jahres auf Steam. Die meisten Kritiker lobten die unglaublichen Bosskämpfe, die schnelle Action und die schöne Grafik von Black Myth: Wukong. Einige Kritiker bemängelten jedoch das schlechte Leveldesign und einige technische Probleme.

Jetzt hat Streams Charts einige interessante Daten zum Erfolg des Titels auf Twitch veröffentlicht. Es war nicht nur das meistgesehene Spiel auf der Plattform seit seiner Veröffentlichung, mit 5,58 Millionen Stunden, die es auf der Plattform angesehen wurde, und übertraf damit beliebte Spiele wie Grand Theft Auto 5. Es erreichte auch einen Spitzenwert von 485.300 Zuschauern auf Twitch, der nur von Streams übertroffen wurde, die keine Spiele waren. Darüber hinaus überholte Black Myth: Wukong mit 5,58 Millionen Zuschauerstunden gegenüber 4,76 Millionen Stunden für Palworld Palworld als meistgesehenes Spiel des Jahres 2024. Streams Charts hat auch einige andere Details herausgearbeitet.

Black Myth: Wukong mit großer Beliebtheit auf Twitch

So wurde festgestellt, dass Black Myth: Wukong auch einen großen Einfluss auf russisch- und chinesischsprachige Streams hatte. Obwohl 39,5% der Berichterstattung über das Spiel immer noch auf Englisch war, hatten russische Streams 12,6% der Aufrufe und chinesische 11,3%. Der beliebteste Twitch-Kanal, auf dem der Titel gestreamt wurde, war – wenig überraschend – Asmongolds alternativer Kanal Zackrawrr. Der Erfolg des Spiels vom Entwickler Game Science auf Twitch überrascht nicht, wenn man bedenkt, wie beliebt das Actionspiel seit seiner Veröffentlichung ist.

Am Tag der Veröffentlichung brach Black Myth: Wukong mit 1.443.570 gleichzeitigen Spielern alle Rekorde auf Steam. Damit übertraf das Spiel alle anderen Spiele auf der Plattform mit Ausnahme von PUGB: Battlegrounds. Der Entwickler gab außerdem bekannt, dass das Spiel ein großer finanzieller Erfolg war. Zum Vergleich: Der äußerst beliebte DLC „Shadow of the Erdtree“ von Elden Ring verkaufte sich im gleichen Zeitraum rund fünf Millionen Mal, was die große Beliebtheit des von „Journey to the West“ inspirierten Spiels unterstreicht.

Worum geht es im Spiel?

Black Myth: Wukong ist ein Action-Rollenspiel, das auf dem Roman Die Reise nach Westen basiert. Es wurde von Game Science entwickelt und veröffentlicht. Das Spiel ist inspiriert von der klassischen chinesischen Erzählung Journey to the West und folgt einem anthropomorphen Affen, der auf der Figur des Sun Wukong aus dem Roman basiert. Als Spieler schlüpfst du in die Rolle des Auserwählten, um dich den Herausforderungen und Wundern zu stellen und die verborgene Wahrheit hinter einer glorreichen Legende aus der Vergangenheit aufzudecken. Die Landschaften sind atemberaubend, und du wirst mächtige Gegner bekämpfen und deine Fähigkeiten in diesem epischen Abenteuer, das in der chinesischen Mythologie verwurzelt ist, meistern.