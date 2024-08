Black Myth: Wukong bricht bereits Rekorde auf Steam

Black Myth: Wukong hat es in die Liste der meistverkauften Spiele auf Steam geschafft. Es ist das am häufigsten gespielte Singleplayer-Spiel in der Geschichte der Plattform. Bisher hielt Cyberpunk 2077 mit 1.054.388 Spielern im Jahr 2020 den Rekord. Dieser wurde nun vom Titel des Entwicklers Game Science in nur wenigen Stunden gebrochen. Jenes Spiel wurde bereits 2020 angekündigt und erschien am 20. August für PlayStation 5 und PC. Während das neue Action-RPG auch für die Xbox-Konsolen erscheinen wird, hatte das Studio schlechte Nachrichten für die Fans. Nur zwei Monate vor der offiziellen Veröffentlichung wurde bekannt gegen, dass sich der Release für die Xbox Series X/S verzögert. Derzeit gibt es noch keinen Erscheinungstermin für Microsofts Konsolen.

Game Science gibt als Grund für die Verzögerung an, dass das Spiel nicht den Standards des Studios für die aktuelle Konsolengeneration von Microsoft entspricht. In Anbetracht der überwiegend positiven Kritiken zu Black Myth: Wukong ist es keine Überraschung, dass das Spiel bereits jetzt auf Steam Rekorde bricht. In weniger als 24 Stunden seit der Veröffentlichung auf der Plattform ist der Titel zu einem der meistgespielten Spiele auf der Plattform avanciert. Laut der Seite SteamDB erreichte es einen Spitzenwert von 1.443.570 gleichzeitigen Spielern. Gemessen an der Spielerzahl ist das neue Action-RPG führend und wird von mehr Spielern gespielt als einige von Valves Erfolgstiteln wie Counter-Strike 2 oder Dota 2.

Black Myth: Wukong mit Traumstart auf Steam

Spiele wie Palworld haben zwar weitaus höhere Spielerzahlen als Black Myth: Wukong. Dieser Rekord ist aber umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass es sich um ein storybasiertes Einzelspielerspiel und nicht um ein Online-Multiplayer-Game handelt. Es ist unwahrscheinlich, dass es PUBG: Battlegrounds in naher Zukunft die Krone abnehmen wird. Black Myth: Wukong hat jedoch zum ersten Mal seit vier Jahren den Rekord für ein Singleplayer-Spiel gebrochen. Der Rekord wurde zuvor von Cyberpunk 2077 gehalten, aber das neue RPG hat nun mit 389.182 gleichzeitigen Spielern einen neuen Rekord aufgestellt.

Es ist nicht bekannt, wie viele Spieler das Spiel derzeit auf der PlayStation 5 hat. Wenn es aber so ist wie auf Steam, dann hat der chinesische Entwickler Game Science einen großen Hit gelandet. Leider war der Titel nicht ganz unumstritten. Die Fans waren über einige der seltsamen Einschränkungen von Black Myth: Wukong für Streamer verärgert. Trotz der Kritik der Spieler ist Action-RPG auf dem besten Weg, eines der größten Spiele 2024 zu werden.

Worum geht es im Spiel?

Black Myth: Wukong ist ein neues Action-RPG aus der chinesischen Spieleschmiede Game Science. Das Spiel basiert auf dem bekannten Roman „Die Reise nach Westen“ vom Autor Wu Chen’en und erzählt die Abenteuer des menschlichen Affen Sun Wukong. In diesem Soulslike-Abenteuer erwarten dich spektakuläre Bosskämpfe in der Third-Person-Ansicht, während die Geschichte eine Neuinterpretation des klassischen chinesischen Romans darstellt. Das Spiel erschien am 20. August 2024 für die PS5 und den PC.