Nachdem Ninja letzte Woche Twitch verlassen hat, um für Mixer zu werben, nutzt Twitch den Ninja-Kanal, um für andere Fortnite-Streamer zu werben. Zuvor entfernte Twitch Ninjas Twitch-Verifizierungsabzeichen, was bei vielen in den sozialen Medien zu Vorwürfen führte.

Anstatt ein Video eines vorherigen Streams anzuzeigen, wie es andere Kanäle tun, wenn sie offline sind, wird auf der Startseite von Ninjas Twitch-Kanal unter einem Banner mit der Aufschrift:

Besucher des Ninja-Kanals können weiterhin archivierte Videos und Clips anzeigen, aber auf die alte Startseite kann nicht zugegriffen werden.

Das Hinzufügen der Twitch Super Mario-Referenz und der dazugehörigen Links zu anderen Kanälen scheint ein Schachzug zu sein, der für Ninjas Kanal spezifisch ist. Beim Versuch, als Kanäle gesperrter Streamer zu besuchen, wird den Benutzern eine Meldung angezeigt, dass der Inhalt nicht verfügbar ist, und die Kanäle anderer Streamer, die Twitch von sich aus verlassen haben, zeigen einfach ein archiviertes Video oder einen leeren Videorahmen an. Durch den Besuch des Twitch-Kanals von PewDiePie werden Benutzer beispielsweise in ein leeres Videoframe versetzt, da PewDiePie jetzt ausschließlich auf DLive streamt. Der Twitch-Kanal von PewDiePie hat immer noch seine Verifizierungsmarkierung.

Wie bei der Entfernung der Überprüfung hat diese Entscheidung Kritik von Social-Media-Nutzern mit sich gebracht, die Twitch des Fehlverhaltens beschuldigen. Daniel „Keemstar“ Keem von DramaAlert war erneut maßgeblich an Twitchs Entscheidung beteiligt und verdiente Tausende von Retweets und Zehntausenden von Likes, und viele andere auf Twitter teilen seine Meinung.

Twitch you so wrong for this ! pic.twitter.com/wofYHg0XCX

— KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) August 5, 2019