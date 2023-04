Die monatlichen PlayStation Plus-Titel im Mai für PS4 und PS5

PlayStation Plus-Titel im Mai 2023. - via Sony Interactive Entertainment (SIE)

Bis zum 1. Mai haben PS Plus-Mitglieder noch die Chance, die April-Spiele Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure und Tails of Iron einzulösen. Ab 2. Mai gibt es folgende Spiele ab PlayStation Plus Essential “kostenlos”:

GRID Legends (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Chivalry 2 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Descenders (PS4)

WERBUNG

Games Angebote / Deals bei DailyGame: Unterstützte uns mit Deinem Klick auf einen der Werbelinks. Wir verdienen damit eine kleine Provision, für Dich entstehen dadurch keine Kosten. Vielen Dank!