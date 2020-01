Die alte Nintendo-Zentrale wird ein Hotel (mit Bar, Fitnessraum und Spa)

Quelle: Google

Eines der berühmtesten Gebäude in der langen Geschichte von Nintendo soll in ein Hotel umgewandelt werden.

Das “Kabuyama Project” verwandelt das Hauptquartier von “Yamauchi Nintendo” – ein Kyoto-Gebäude, das für Nintendo-Fans in Japan zu einem Mekka geworden ist – in ein Hotel mit 20 Zimmern, Restaurant, Bar, Fitnessraum und Spa.

Das Gebäude, in dem das Firmenschild noch an der Wand befestigt ist, wird bis 2021 komplett umgebaut. Es war das Hauptquartier von Nintendo, als das Unternehmen hauptsächlich Hanafuda-Spielkarten herstellte. Also schon eine Weile her.

Es würde den ehrgeizigen Hiroshi Yamauchi brauchen, um Nintendo in das Unternehmen zu verwandeln, das wir heute kennen. Unter seiner Beobachtung wagte sich das Unternehmen an die Herstellung von Spielzeug, Brettspielen und Spielereien für Kinder, bevor es mit Arcade-Titeln, LCD-basierten Handhelds und Heimkonsolen in die Welt der Videospiele einstieg.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass ein Hotel in die Geschichte von Nintendo eingeht. Bevor es im Bereich des Gaming zu Erfolgen kam, betrieb es eine Kette von „Liebeshotels“, die es Paaren ermöglichten, für kurze Zeit einzuchecken. Was sie dort vorhatten, überlassen wir der Fantasie.

Quelle: VGC

Bleibt informiert! Holt euch unseren Newsletter, zweimal die Woche - aktuelle Games-News - per E-Mail.