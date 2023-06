Diablo 4 bricht Rekorde: Ein erfolgreicher Start für Blizzard

Am Release-Tag brachte Diablo 4 für Blizzard Entertainment den bisher größten Start eines ihrer Videospiele!

Das erste Gaming-Halbjahr 2023 ist fast vorüber, da kommt schon das nächste Highlight! Nach Dead Space (Remake), Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Resident Evil 4 (Remake) erwartet uns nun Diablo 4, dass zu Beginn einen Erfolg verbuchten konnte!

Diablo 4 startete letzte Woche im Early Access für Besitzer der Ultimate Edition und ist per heute weltweit auf allen Plattformen für alle Spieler verfügbar. Blizzard Entertainment hat bekannt gegeben, dass das Spiel bereits jetzt den größten Launch in der Geschichte des Unternehmens hingelegt hat. Mit mehr Vorbestellungen als je zuvor für einen Blizzard-Titel ist Diablo 4 das am schnellsten verkaufte Spiel des Entwicklers.

Seit dem Early Access-Start am 1. Juni wurde “Diablo 4 insgesamt über 93 Millionen Stunden gespielt”, so das Unternehmen in einer heutigen Aussendung.

Blizzard Entertainment über den Diablo 4-Release-Tag

“Dies ist ein Moment, der sich über Jahre hinweg für das Diablo 4-Team entwickelt hat”, sagte Rod Fergusson, General Manager von Diablo. “Wir sind unglaublich stolz darauf, den Spielern die bisher reichhaltigste Geschichte in einem Diablo-Spiel zu bieten. Die Spieler haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, darunter die persönliche Anpassung des Charakters, das Ausrüsten individueller Fähigkeiten im Kampf gegen furchterregende Dämonen oder das Sammeln legendärer Beute, um den eigenen Spielstil zu unterstützen und dabei immer wieder neue zu entdecken. Seit der ersten Ankündigung des Spiels im Jahr 2019 hat uns die Unterstützung von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt zu dieser Veröffentlichung unserer dunklen Vision von Sanctuary geführt.” “Unsere Vision bei Blizzard ist es, legendäre Erfahrungen für alle zu schaffen, und Diablo 4 ist eine unglaubliche Umsetzung dieser Vision”, so Mike Ybarra, Präsident von Blizzard Entertainment. “Mit äußerst anpassbarem Gameplay, fesselnder Storytelling und zahlreichen Optionen, wie man mit der Welt interagieren kann, ist dieser meisterhaft gestaltete Ausdruck des Diablo-Universums ein herausragendes Beispiel dafür, wozu unsere talentierten Entwicklerteams in der Lage sind. Egal, ob du ein Veteran der Serie bist oder zum ersten Mal in Sanctuary eintauchst, wir heißen Spielerinnen und Spieler herzlich willkommen zum weltweiten Launch von Diablo 4.”

Diablo 4 ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC erhältlich. Obwohl das Action-Rollenspiel bereits in seiner aktuellen Form viel Inhalt bietet, arbeitet Blizzard bereits an zwei Erweiterungen sowie saisonalen Updates.