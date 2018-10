Limited Editions werden in den letzten Jahren immer teurer und umfangreicher. Devil May Cry 5 setzt dem jetzt aber die Krone auf.

Wer dachte, die 800€ Collectors Edition von Assassin’s Creed wäre absurd, dem dürften bei den Devil May Cry 5 Limited Editions die Augen ausfallen. Satte 972.000 Yen (etwa 7.500€) soll die Edition kosten. Und das ist nur eine von dreien.

Was aber steckt in diesen Ultra Limited Editions? In allein dreien befinden sich die Mäntel der Charaktere. Wahlweise Dante in der teuersten, in der Variante für 810.000 Yen (etwa 6250€), der von Nero und in der „günstigsten“ für 648.000 Yen (etwa 5000€) der von V. Diese sollen laut Capcom exakte Repliken der Mäntel sein, die die Motion Capture Darsteller trugen. Ansonsten fallen die Inhalte spärlich aus. Lediglich das Spiel und ein Wendecover gibt es dazu.

Es gibt aber auch humanere Pakete. Die reguläre Limited Edition liegt bei eta 90€, kommt ebenfalls mit Spiel und Cover und es gibt ein Devil May Cry 5 Hemd dazu. Das kann man auch extra kaufen, kostet aber mehr, sofern man sich Spiel und Hemd getrennt kauft.

Anmerkung: Diese Informationen stammen von der japanischen Capcom-Seite. Ob und inwiefern diese Bundle bei uns überhaupt erhältlich sein werden, ist bisher nicht bekannt. Außerdem orientieren sich die umgerechneten Preise am aktuellen Yen-Wechselkurs. Daher auch darauf keine Gewähr.

Kauftipp:

Devil May Cry 5 [PlayStation 4 ] bei Amazon.de für EUR 59,99 bestellen

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.