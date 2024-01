Deus Ex: neuer Teil der Reihe eingestellt

Pläne für ein neues Spiel der “Deus Ex”-Reihe sind scheinbar verworfen worden, nachdem die Entwickler Eidos Montreal mit Personalkürzungen zu kämpfen haben (via Bloomberg).

Die gut informierte Industrieseite Bloomberg gab bekannt, dass die Embracer Group, unter dessen Schirm auch das Entwicklerstudio Eidos Montreal fällt, sich neu strukturieren möchte. In Zuge dessen kam es zu Personalkürzungen bei dem Entwicklerstudio. Ein kommender Teil der Sci-Fi-RPG-Reihe Deus Ex, der noch in diesem Herbst in Produktion hätte gehen sollen, wurde daraufhin gestrichen. In einem kurzen Statement auf Twitter/ X nahm das Studio Stellung zu den Kürzungen, wenn auch kein Wort über das abgesagte Spiel fiel.

“Der globale wirtschaftliche Kontext, die Herausforderungen unserer Branche und die von Embracer angekündigte umfassende Umstrukturierung haben sich schließlich auf unser Studio ausgewirkt. Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, 97 Mitarbeiter aus den Entwicklungsteams, der Verwaltung und dem Support zu entlassen.”

Kein Deus Ex mehr

Die Streichung des Personals und die Absage an einen neuen Teil der beliebten “Deus Ex”-Reihe kommt jedoch nicht überraschend. Bereits in der Vergangenheit hat die Embracer Group ihren Willen bewiesen, sich Entwicklerstudios einzuverleiben und sie nach Misserfolgen zu schließen. Zuletzt traf es hierbei Volition Games, das nach dem missglückten Relaunch von Saints Row (2022) eingestellt wurde.

Ähnlich verhält es sich mit dem deutschen Entwicklerstudio Piranha Bytes, das hierzulande am besten für Spiele wie Gothic und Elex bekannt ist. Nach internen Problemen durchläuft das Studio derzeit eine Phase der Umstrukturierung, wobei auch eine Schließung im Raum stehe. Ob Eidos Montreal, die sich für Spiele wie die Neuauflage der “Thief”-Spiele und Deus Ex: Human Revolution auszeichneten, ein ähnliches Schicksal bevorsteht, ist ungewiss.

Fans der Reihe haben indes vermutlich schon länger mit einer Fortsetzung abgeschlossen. So erschien der bisher letzte Teil, Deus Ex: Mankind Divided, bereits im Jahr 2016. Nach schwachen Verkaufszahlen und kritischem Mittelmaß, wurde es seitdem ruhig um das Franchise. Die Einstellung des neusten Teils könnte nun der letzte Sargnagel in dem langwährenden Franchise sein, das bereits seit 24 Jahren besteht.