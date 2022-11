Deux Ex bekommt wohl ein neues Spiel – Gerücht

Deus Ex: Mankind Divided erschien im Februar 2016 - (C) Square Enix

Wer möchte Deus Ex zurück? Eidos Montreal soll laut einem Bericht des Gaming-Insiders und Bloomberg-Redakteurs Jason Schreier an einem neuen Deus Ex-Spiel arbeiten.

Im Bericht behauptet Schreier, dass die Embracer Group im Rahmen einer größeren Kostensenkungsinitiative neben der Schließung von Onoma auch einen unangekündigten Titel in den Werken von Eidos Montreal storniert. Dabei soll es sich um ein von Stranger Things inspiriertes Spiel namens “Kids on Bike” handeln.

Eidos Montreal soll an einer neuen Marke arbeiten, die noch nicht enthüllt wurde, sowie an einem neuen Deus Ex-Hauptspiel. Dieser Titel befindet sich aber noch in einer “sehr, sehr frühen” Entwicklung.

Deus Ex-Entwickler soll auch am nächsten Fable mitarbeiten

Interessanterweise soll Eidos Montreal auch eine Entwicklungspartnerschaft mit Microsoft für mehrere exklusive Xbox-Titel haben, die in der Zukunft erscheinen werden – darunter eine Kooperation mit Playground Games, die am nächsten Fable-Eintrag arbeiten. Bisher wurde diese Partnerschaft weder von den Xbox Game Studios noch von der Embracer Group (den Eigentürmern von Eidos Montreal) bestätigt. Allerdings wäre es durchaus nachvollziehbar, immerhin hat ein anderer ehemaliger Square Enix-Entwickler, Crystal Dynamics, eine Partnerschaft mit The Initiative, die an Perfect Dark arbeiten.

Eidos Montreal, which remains intact, canceled the Stranger Things-inspired "kids on bikes" game that was rumored recently. They're now working on:

1) A new IP (recently rescoped)

2) A new Deus Ex (very very early)

3) co-dev partnerships with Xbox including Fable — Jason Schreier (@jasonschreier) November 1, 2022

Sollte der Bericht von Jason Schreier stimmen, dann arbeitet Eidos Montreal an zwei eigenen Spielen, inklusive Deus Ex, sowie in Partnerschaft mit Playground Games an Fable (4).

