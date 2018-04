Quantic Dream hat es geschafft. Detroit: Become Human hat den Goldstatus erreicht und dem Release steht nichts mehr im Weg.

Am 25. Mai ist es so weit. Nach vier Jahren der Entwicklung kommt Quantic Dreams nächster Blockbuster Titel für die PlayStation 4 raus. Eine Demo gibt es ebenfalls, denn die Eröffnungsszene „Hostage“ könnt ihr bereits heute spielen.

Auch bei Quantic Dreams neuestem SpielDetroit: Become Human wird es sich um einen interaktiven Film handeln, bei dem ihr gleich drei Protagonisten steuern werdet. In einer Welt, in der Androiden optisch nicht mehr von Menschen zu unterscheiden sind, gibt es solche, die ihre Programmierung überwinden und dadurch Emotionen und Eigenleben entwickeln. Diese werden als Abweichler eingestuft und als Gefahr für die Menschen erachtet, weswegen sie aus dem Verkehr gezogen werden sollen. Die Protagonisten stehen auf unterschiedlichen Seiten des Konflikts, was den Spieler mit dem Menschwerden konfrontieren soll.

Zum Release soll es ebenfalls eine Digital Deluxe Edition geben, die auch das von Kritikern hoch gelobte Heavy Rain enthält.

via Playstation Blog

