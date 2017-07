Bungie veröffentlichte den Launch-Trailer zur kommenden Beta von Destiny 2.

Die Beta für Vorbestellkunden startet am 18. Juli für Playstation 4, und am 19. Juli für Xbox One. Alle anderen Konsolen-Gamer dürfen ab dem 21. Juli an die Destiny 2-Beta ran. Die Beta endet für alle am 23. Juli. Die Beta umfasst die Eröffnungs-Kampagne, einen Co-Op-Strike und den neuen Player vs Player-Modi „Countdown“.

Die PC-Beta wird irgendwann im August stattfinden.

Destiny 2 startet für Playstation 4 und Xbox One am 6. September 2017. Die PC-Version am 24. Oktober 2017.

