Destiny 2: Bungie bestätigt 4K-Update für Xbox One X und PS4 Pro

Es sieht so aus, als würden wir im nächsten Jahr noch mehr Nintendo Switch-Konsolen in den Läden sehen!

Das Wall Street Journal hat erfahren, dass Nintendo plant, die Produktion des Nintendo Switch im nächsten Geschäftsjahr zu erhöhen. Leute mit direkten Kenntnissen in dieser Angelegenheit sagten, dass das Kyoto-basierte Unternehmen an einem Plan arbeitet, um 25 Millionen bis 30 Millionen Einheiten des Switch in seinem nächsten Geschäftsjahr produzieren zu lassen, das im April 2018 beginnt und am Ende im März 2019 endet.

Metroid Prime 4 und Pokemon Switch können helfen!

Der Plan befindet sich noch in einem frühen Stadium, aber Nintendo hat bereits Geschäftspartner darüber informiert, so die Quellen. Nintendo könnte sogar versuchen, mehr zu produzieren, aber das hängt von der Akzeptanzrate ab, welche für die ersten Monate sehr gut war. Wenn es Nintendo bis zu diesem Datum gelingt, 25 Millionen bis 30 Millionen Einheiten zu produzieren, wurden insgesamt 50 Millionen Einheiten bis April 2019 (zwei Jahre nach der Veröffentlichung) ausgeliefert sein, was die Japaner mit der Wii in drei Jahren geschafft hat. Bis 2023, so Analysten, wird Nintendo beinahe 116 Millionen Konsolen verkauft haben.

Im nächsten Jahr sollen Metroid Prime 4 und Pokemon Switch, also zwei ganz große Titel, veröffentlicht werden. Damit sollten die ambitionierten Pläne von Nintendo auch aufgehen.