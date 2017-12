Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds leiht Pikachu seine Stimme…

Emilia Clarke, besser bekannt als „Drachenkönigin“ Daenerys Targaryen in Game of Thrones, hatte im Harper’s Bazaar ein ziemlich interessantes Interview zu der ewigen „Sex-Debatte“ in Game of Thrones.

Die 31-Jährige ärgert die „Theorie“, dass wenn eine neue Game of Thrones-Serie ausgestrahlt wird die Pornoseiten an Traffic verlieren.

„Es gibt so viele Shows, die sich um die Tatsache drehen wie Menschen sich reproduzieren“, so Clarke. „Menschen ficken zum Vergnügen – das gehört zum Leben.“

Auch so sie ein Fan gewesen von „The Handmaid’s Tale?“, wobei Sex dabei das Hauptthema der Serie war. In Game of Thrones gibt es ja auch noch andere „Handlungen“.

Die Hauptrolle in der größten TV-Serie der Welt zu spielen bringt aber auch andere Vorteile, außer seine Meinung zu sagen. Emilia sammelt mit Leidenschaft Kunstobjekte. Mit dem Geld die sie bei Game of Thrones verdient, sollte da schon einiges möglich sein.

Die achte und letzte Staffel von Game of Thrones startet Anfang 2019. In den Staaten bei HBO und in Deutschland/Österreich sehr wahrscheinlich bei Sky Atlantic (Pay-TV).

