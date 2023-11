Dead by Daylight: Chucky wird der neue Killer

Behaviour Interactive hat bekannt gegeben, dass Chucky, die mörderische Puppe, der nächste Killer im asymmetrischen Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight sein wird. Behaviour Interactive hat wiederholt angedeutet, was die Fans vom nächsten Kapitel bei Dead by Daylight erwarten können und Chuckys Debüt wurde nun bestätigt.

Chucky gilt als einer der bekanntesten Horrorfiguren aller Zeiten und wurde schon seit Langem als neue Spielfigur für das Spiel erwartet. Die Gerüchte um Chucky wurden laut, als Behaviour Interactive einen Teaser veröffentlichte, in dem das fehlende Küchenmesser, die berühmte Waffe der Puppe, gezeigt wurde. Jetzt wurden diese Gerüchte bestätigt, da Behaviour Interactive offiziell Chucky in Dead by Daylight enthüllt hat.

Chucky wird Teil von Dead by Daylight

Chucky wird am 28. November zum ersten Mal in Dead by Daylight erscheinen, obwohl öffentliche Testversionen vorher verfügbar sein werden. Brad Dourif, der Schauspieler, der die Figur in den meisten seiner Film- und Fernsehauftritte seit dem Originalfilm Child’s Play gespielt hat, wird im Spiel die Stimme erneut übernehmen. Mathieu Côté von Behaviour sprach über Schwierigkeiten bei der Einführung von Chucky ins Spiel: “Ich dachte nicht, dass wir Chucky aufgrund seiner Größe im Spiel The Fog unterbringen könnten. Das Team hat sich jedoch selbst überrascht und das Gegenteil bewiesen. Ich bin sicher, dass sich die Spieler über das unverzichtbare Horror-Multiplayer-Spielerlebnis mit Chucky in Dead by Daylight freuen werden”.

His name is Charles Lee Ray. Chucky to his friends…

You’ll be his friend ‘til the end, right? Dead by Daylight: Chucky. November 28th. PTB Patch Notes 👉 https://t.co/2UOXuLwAvA pic.twitter.com/zxq6uBVkaP — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) November 8, 2023

Behaviour hat einige Fähigkeiten von Chucky angekündigt. Chucky kann die Fähigkeit Slice & Dice einsetzen, um sich auf unglückliche Überlebende zu stürzen. Er kann auch den Geist von Charles Lee Ray, seiner menschlichen Gestalt, herbeirufen, um Überlebende an den Haken zu nehmen und andere Aktionen durchzuführen. Im Vergleich zu anderen Killern im Spiel zeichnet sich Chucky durch seine Scamper-Fähigkeit aus, die ihm erhöhte Mobilität verleiht.

Wie immer können die Fans viele versteckte Überraschungen für Chucky erwarten, wie zum Beispiel Hinweise auf bekannte Szenen aus den Child’s Play-Filmen. Besonders bemerkenswert ist, dass Chucky verschiedene Outfits haben wird, mit denen die Spieler seine Erscheinung anpassen können. Darunter gibt es auch ein besonderes Good-Gal-Outfit, das Chucky aussehen lässt wie seine Braut Tiffany, die in den Filmen von Jennifer Tilly gesprochen wird.