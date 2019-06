Share on Facebook

Ab sofort steht Spielern von Days Gone als kostenloses Update ein neuer Schwierigkeitsgrad mit diversen Boni zur Verfügung. Damit können sich Spieler auf die wöchentlichen Herausforderungen vorbereiten, die ab Ende Juni veröffentlicht werden, und außergewöhnliche Schnappschüsse für SHAREfactory im Days Gone-Design kreieren.

Im “Überlebensmodus” können sich die Spieler stärkeren Gegnern stellen und müssen sowohl auf die Schnellreise-Funktion als auch auf sämtliche Bildschirmanzeigen verzichten. Nur die Überlebenssicht kann Anzeigen wie die Minikarte temporär aktivieren. Als Belohnung warten neue Trophäen und Designs für das Drifter-Bike auf die hartgesottenen Spieler.

Außerdem erhalten Spieler ab Ende Juni Zugriff auf wöchentlich wechselnde Herausforderungen. Die Kampf-, Horden- und Biker-Herausforderungen bringen einzigartige Regeln, Bestenlisten und exklusive Belohnungen mit sich. Dazu gehören Bike-Designs, Charakter-Designs (endlich kann man mit Boozer oder einem oberkörperfreien Deacon spielen) sowie Abzeichen und Ringe, die verschiedene Gameplay-Verbesserungen wie erhöhte Gesundheit bieten.

In der ersten Herausforderung namens “Umzingelt”, die Ende Juni erscheint, müssen Spieler möglichst lange eine unendlich große Horde in Shermans Camp überleben. Das Dezimieren von Freakern gibt ihnen mehr Zeit; kleine Nebenmissionen belohnen mit zusätzlichen Punkten.

Insgesamt werden im Sommer ein ganzes Dutzend Herausforderungen in einem Zeitraum von zwölf Wochen erscheinen.

Days Gone ist seit dem 26. April 2019 für PlayStation 4 verfügbar. Lest doch unseren Spieletest zu Days Gone und erfahrt mehr über den PS4-Exklusiv-Titel von SIE Sony Bend.