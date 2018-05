Game Informer hat sich mit den Entwicklern von Days Gone zusammengesetzt und hat dabei interessante Details erfahren.

So lautet ein Detail, welches wir aufgrund der Massen an Zombies schon vermutet haben, dass Days Gone die PlayStation 4-Hardware an ihre Grenzen stößen lässt. Entwickler Bend Studios ist sich der „Qualitäts-Standards“ bei First-Party-Games aus dem Hause Sony bewusst. Sie möchten makellose Qualität abliefern.

Ziemlich hohe Ansprüche des Entwicklerstudios. Aber sie möchten, so ihre Aussage im Interiew, mit Exklusiv-PS4-Titeln wie Horizon: Zero Dawn, The Last of Us, Uncharted 4 und das erst kürzlich erschienene God of War mithalten.

Days Gone ist für 2019 für PlayStation 4 geplant. Mehr dazu sehen wir bestimmt auf der E3 2018!