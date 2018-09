2018 wird als das Jahr in die Gamer-Geschichte eingehen, in der eSport auch in Österreich seinen Durchbruch geschafft hat. Auf der ganzen Welt finden inzwischen eSport-Turniere mit teilweise sehr hohen Preisgeldern statt, und immer mehr Profi-Teams formieren sich, um mit anderen Spielern um die Hauptpreise zu wetteifern. Am 7. September hat in Wien nun der erste eSport Summit Österreichs stattgefunden – ein Netzwerkevent für alle Player in diesem schnell wachsenden Sport.

Der Hype war zuletzt auch auf der Game City, dem größten Videospiel-Event Österreichs zu spüren: eSports ist eine der Trendsportarten der letzten Jahre. Jahr für Jahr werden in diesem Bereich neue Rekorde aufgestellt, was die Höhe der Preisgelder betrifft– über 25 Millionen US-Dollar werden beispielsweise beim The International ausgespielt – einem Turnier, bei dem eSports-Profis sich in Dota2 matchen. Die österreichische eSports-Szene ist in den letzten Jahren ebenfalls stark gewachsen – und um der Community eine Möglichkeit zu bieten, sich zu vernetzten, wurde am 7. September 2018 erstmals der eSport Summit Austria in Wien veranstaltet.

Sponsoren, Spieler und Veranstalter – Networking beim eSport Summit Austria

Die eSport-Branche birgt großes Potential für viele Teilnehmer: Für die Gamer gibt es immer größere Preisgelder zu holen, und das gleich bei eine Vielzahl von attraktiven Turnieren, die auf der ganzen Welt veranstaltet werden. Veranstalter können sich auf viele Nennungen, sowie das Interesse zahlreicher Sponsoren freuen – denn in der Branche steckt viel Geld. Videospielbegeisterte sind bereit, monatlich viel Geld für Videospiele und Zubehör auszugeben. Eine große Chance auch für die Sponsoren, die immer mehr Interesse für diese jungen eSport-Events zeigen. Und auch im Bereich Medien ist eSport derzeit ein heißes Thema: Denn Millionen von Fans sehen bei Live-Streams zu , wenn sich die besten Gamer der Welt bei den großen Turnieren matchen.

Auch das eSport-Wetten wird immer mehr zum Thema – bisher erscheint das Angebot im Vergleich zu Wetten im nicht-virtuellen Sport jedoch noch bei weitem nicht ausgeschöpft.

Erster eSport Summit Austria als voller Erfolg

Beim eSport Summit Austria, welches in den A1 Headquarters in Wien stattgefunden hat, trafen sich am vergangenen Freitag zahlreiche Branchen-Insider, Sponsoren, Gamer und Veranstalter zum Networking. Die Teilnehmer konnten zahlreichen interessanten Keynotes lauschen, wie etwa jener von Martin Müller von eSports Deutschland, welcher Zahlen und Fakten über diese junge Branche präsentierte, oder Manuel Haselberger vom eSports Verband Austria, der gemeinsam mit seinen Kollegen aus Deutschland und der Schweiz über die Bedeutung der Verbandsarbeit im eSport wertvolle Einsichten brachte.

Am Nachmittag konnte man sich über weitere Themen rund um eSport informieren: Urim Bajrami sprach etwa über Spielerverträge, die immer mehr zum Thema werden, sowie über Vereinsgründungen. Natalie Denk von der Universität Krems referierte über die Bedeutung von weiblichen Role-Models in der eSport-Szene.

Insgesamt war die erste eSport Summit Austria ein voller Erfolg. Der Eindruck der Veranstaltung bestärkt den allgemeinen Eindruck, dass die Branche sehr optimistisch in die Zukunft blicken kann: eSport wird nach und nach auch in Österreich immer populärer, immer mehr Turniere werden ins Leben gerufen, die Preisgelder steigen ebenso wie die Zahl der Spieler, die sich bei Turnieren mit anderen Messen wollen. Man darf gespannt sein, wie sich die Branche in den kommenden Jahren entwickeln wird, und wie die österreichische Szene sich im Internationalen Vergleich schlagen wird.