Die Unterstützung von Gran Turismo Sport durch Sony und Polyphony Digital nach dem Start war, gelinde gesagt, beeindruckend. Die Rennsimulation wird ständig um neue Autos erweitert, und es werden auch häufig neue Strecken und Veranstaltungen hinzugefügt – und es wird natürlich noch mehr geben. Regen!

So wurde beispielsweise vor einigen Monaten auf Twitter behauptet, dass Regenwetter – eine Funktion, die von der Community schon lange nicht mehr nachgefragt wurde – demnächst in das Spiel aufgenommen werden würde. Seitdem haben wir jedoch nicht wirklich viel darüber gehört. Jetzt jedoch ein Update von Race Online Hungary (über GT Planet) auf Instagram, das das nächste Update für das Spiel endlich regnerisches Wetter bringen wird.

Das Update 1.42 wird, wie in diesem Beitrag beschrieben, voraussichtlich Ende dieses Monats, am 27. August, online gehen. Abgesehen von Regenwetter bringt es angeblich auch eine neue Strecke. Dies wird nach der New York World Tour 2019 geschehen. Da dies nicht direkt von Polyphony Digital kommt, ist es am besten, wenn wir noch nicht mit dem Feiern beginnen – aber es scheint nicht allzu unwahrscheinlich, dass es tatsächlich passiert.

Bleibt bei uns dran. Dann wisst ihr ob es regnet. Auch in Gran Turismo Sport.