Eine schnelle Runde Roulette oder Blackjack gefällig? Mit Online-Casinos könnt ihr eure Zeit vertreiben und dem Glücksspiel frönen. Womöglich knackt ihr auch den nächsten großen Jackpot. Online-Casinos sind wegen des leichten Zugangs und der Bequemlichkeit sehr beliebt. Aufgrund der hohen Nachfrage tummeln sich mittlerweile zahlreiche Anbieter auf dem virtuellen Glücksspielmarkt. Da blickt kaum noch einer durch. Was ist also das beste PayPal Casino? Wir zeigen die Kriterien auf, die es bei der Casinoauswahl zu beachten gilt.

Glücksspieler mit Interesse an Online-Casinos gibt es viele. Wenn ihr bereits Erfahrungen in einem stationären Casino gesammelt habt, seid ihr zwar auf die Spielmechanik vorbereitet. Allerdings gibt es weitere Kriterien, die ihr bei der Wahl des Online-Casinos beachten müsst:

Zahlungsmöglichkeiten

Seriosität der Anbieter

Große Spielauswahl

Gute Software

Schneller Kundenservice

Zahlungsmöglichkeiten: PayPal Casino im Vorteil

Um mit echtem Geld nach echten Gewinnen zu streben, müsst ihr natürlich Geld auf das neue Casino-Konto einzahlen. Die Betreiber bieten dafür eine Vielzahl an Zahlungsmöglichkeiten an:

Banküberweisung,

Sofortüberweisung,

Kreditkarte/Debitkarte,

PayPal,

eWallets (z. B. Skrill, Neteller),

Paysafecard,

a.

Da bei Zahlungen im Internet beim Verbraucher und mitunter auch bei euch Ängste mitschwingen, muss der Zahlungsverkehr natürlich sicher sein. Ungern geben wir unsere Bank- oder gar unsere Kreditkartendaten heraus. Hier ist ein PayPal Casino klar im Vorteil. Die Zahlung erfolgt mittels der bei PayPal genutzten E-Mail-Adresse. Die Eingabe von sensiblen Informationen ist nicht notwendig. Seid ihr auf der Suche nach einem Online-Casino, das Einzahlungen über PayPal ermöglicht, findet ihr auf casinomitpaypal.com eine Liste der entsprechenden Anbieter.

Allerdings gibt es auch gute Online-Casinos, die PayPal nicht als Zahlungsmöglichkeit anbieten. Hier könnt ihr dann beispielsweise auf eWallets ausweichen. Jedoch können hier höhere Gebühren entstehen, weil die Wallet-Betreiber selbstverständlich ebenfalls an jeder Zahlung verdienen möchten. Die besten Casinos übernehmen jedoch die anfallenden Gebühren und stellen somit kostenlose Ein- und Auszahlungen zur Verfügung.

Sicher zocken bei seriösen Anbietern

Die Zahl der sicheren Online-Casinos ist höher, als es der Ruf vermuten lässt. Die meisten Anbieter verfügen über eine Lizenz und ihr solltet auch nur bei solchen Online-Casinos ein Konto eröffnen. Neben einigen wenigen Anbietern mit einer Lizenz aus Schleswig-Holstein findet ihr auch eine Vielzahl an Online-Casinos mit einer Lizenz aus dem europäischen Raum. Nach EU-Recht ist es diesen Anbietern gestattet, ihre Leistungen innerhalb der gesamten EU anzubieten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein PayPal Casino handelt oder nicht.

Die Lizenzen werden nach der Prüfung von strengen Auflagen vergeben und danach regelmäßig kontrolliert. Die Online-Casinos müssen beispielsweise in den Punkten Schutz der Kundengelder, Datenschutz, Transparenz sowie Maßnahmen gegen Betrug und Geldwäsche bestimmte Bedingungen erfüllen. Nur dann wird eine Lizenz erteilt. Die beliebtesten Online-Casinos in Europa haben oft eine Lizenz der Glücksspielbehörden aus Malta oder Gibraltar.

Große Spielauswahl sorgt für Spaß und Abwechslung

In einem PayPal Casino ist die Auswahl an Glücksspielen ein entscheidendes Kriterium. Während in einem klassischen Casino aufgrund des Platzbedarfs nur eine geringere Auswahl angeboten wird, könnt ihr in einem Online-Casino aus dem Vollen schöpfen. Damit ihr die passenden Spiele findet, solltet ihr im Vorfeld vergleichen, welche Spielarten und verschiedene Varianten es gibt. So finden sich unter den Online-Casinos auch solche, die 20 verschiedene Arten von Roulette anbieten. Auch von Blackjack oder Video Poker gibt es nicht nur eine Variante.

Immer beliebter werden auch die Tische mit Live-Dealer. Hier streamt ihr das Geschehen aus dem Casino direkt auf euren Bildschirm. Die Einsätze können digital getätigt werden, die Spiele wie Blackjack oder Roulette werden aber analog ausgeführt. Die Spielausführung findet zwar in der Regel nicht in echten Casinos, sondern in eigens dafür konzipierten Studios statt. Dennoch holt ihr euch dadurch noch mehr Casino-Atmosphäre in die eigenen vier Wände. Die Übertragung in HD-Qualität gehört dabei mittlerweile zum Standard.

Bei einem guten Online-Casino könnt ihr daher aus einem großen Angebot aus Live-Tischen für die unterschiedlichsten Casino-Spiele auswählen. Kleinere Anbieter bieten indes weniger oder gar keine Live-Tische an. Wenn ihr Interaktion mit den Dealern wünscht, müsst ihr daher besonders auf diesen Punkt achten.

Eine gute Software sorgt für den maximalen Spielspaß

Zuerst fällt natürlich die Optik ins Gewicht. Nur wenn euch die Darstellung gefällt, kann sich der Spielspaß entwickeln. Das ist Geschmackssache und lässt sich daher nicht pauschalisieren. Die einen mögen es bunter und spektakulärer, andere hingegen ziehen eine dezentere und seriösere Optik vor. Hier gibt es zahlreiche Unterschiede in den Online-Casinos, die ihr euch im Vorfeld anschauen solltet.

Darüber hinaus muss das Online-Casino natürlich intuitiv zu bedienen sein. Alle Funktionen sollten selbsterklärend sein, sodass ihr nicht lange Anleitungen studieren müsst. Die besten Online-Casinos sind auf eine hohe Usability (Benutzerfreundlichkeit) ausgerichtet, sodass ihr in der Regel keine Probleme bekommen solltet. Falls doch, steht bestimmt ein Kundenservice bereit.

Ein schneller Kundenservice beseitigt Probleme umgehend

Ebenfalls wichtig, um das beste PayPal Casino zu finden, ist ein schneller Kundenservice. Wenn es zu Problemen bei den Spielen, Zahlungen o. Ä. kommt, ist der Support logischerweise der erste Ansprechpartner. Eine Kontaktaufnahme per E-Mail oder Kontaktformular ist immer möglich, jedoch dauert es in der Regel einige Stunden bis Tage, bis ihr eine Antwort erhaltet.

Schneller geht es da über den Live-Chat oder über den Telefonsupport. Wichtig ist hierbei die Erreichbarkeit des Supports. Die besten PayPal Casinos bieten diese Form der Kontaktaufnahme rund um die Uhr an. Bei einem ausländischen Anbieter solltet ihr zudem darauf achten, dass euch der Kundenservice auch auf Deutsch angeboten wird. So lassen sich Probleme schneller lösen.

Das beste PayPal Casino finden ist gar nicht so schwer

Wie ihr seht, müsst ihr nur einige Punkte vergleichen, um das beste PayPal Casino zu finden. Wenn ihr die Seriosität und die Software der Anbieter betrachtet, seid ihr auf der sicheren Seite. Die Online-Casinos werden zudem in der Zukunft noch viel mehr bieten, da sich die Technologie rasant entwickelt. Beispielsweise werden Casinos mit Virtual-Reality-Spielen ebenfalls immer besser.