Beste Online Casinos Österreich – Was 2020 wichtig ist

In Österreich steht Online Glücksspiel hoch im Kurs. Dabei ist die Gesetzeslage nicht immer eindeutig. Wir zeigen dir, was dich bei den besten Online Casinos in Österreich erwartet und woran du legale Anbieter erkennst. Dazu findest du einen Ausblick zu den spannendsten Spielen und attraktivsten Boni, die du bei Spielautomaten, Roulette, Blackjack & Co einsetzen kannst.

Die aufgeführten Anbieter haben uns im Test mit unterschiedlichen Stärken überzeugt. Was die Spielbanken auszeichnet, erfährst du im weiteren Verlauf. Doch eins haben alle Testsieger gemeinsam: sie sind seriös und haben eine gültige Lizenz. Das bestätigen auch die Bestnoten im Testurteil der Experten von www.besteonlinecasinos.at.

Kennzeichen der besten Online Casinos in Österreich

Ob Spiele, Software oder Sicherheit: Ein Glücksspiel Anbieter im Internet muss in verschiedenen Testkategorien bestehen. Erst dann können wir eine Empfehlung aussprechen. Welche Kriterien beim Online Casino Test besonders im Vordergrund standen, kannst du unserer Liste entnehmen:

Wichtigste Kriterien im Test der Top Österreich Online Casinos

Eines ist klar: Jeder Anbieter verfügt über unterschiedliche Stärken. Habt hast du bereits etwas Erfahrung mit Glücksspielen, solltest du daher deine ganz persönlichen Vorlieben entscheiden lassen. Für Anfänger eignen sich dagegen besonders einsteigerfreundliche Anbieter mit Kundenservice in deutscher Sprache.

Diese Spielauswahl erwartet dich in Online Casinos

Die Spielauswahl ist das Fundament eines jeden Besuchs in einem Online Casino in Österreich. Schließlich sind es die Glücksspiele selbst, die über Freud und Leid entscheiden. Dies sorgen für Nervenkitzel, wozu ganz entscheidend auch der Einsatz von echtem Geld und das damit verbundene Risiko beitragen. Doch welche Spiele erwarten dich? Das erfährst du in den folgenden Abschnitten.

Als Orientierungshilfe haben wir für dich vorneweg die besten österreichischen Online Casinos zusammengestellt:

Bestes Online Casino für jeden Spielertyp

Bestes Slots CasinoLapalingo

Top Blackjack AnbieterCasinoClub

Beste Roulette Auswahl CasinoClub

Meiste Poker SpieleLeoVegas

Top Live CasinoCasimba

Beste Casino AppNetBet

1A High Roller CasinoCasinoclub

Online Slots – kurzweilige Action & viele Themenwelten

Keine Frage – die Online Spielautomaten gehören zu den beliebtesten Spielformaten der Casino Gänger, offline und im Internet. Das liegt zum einen daran, dass eine Spielrunde nur wenige Sekunden dauert und ein möglicher Gewinn nicht lange auf sich warten lässt. Zum anderen trägt zur Beliebtheit die große Themenvielfalt bei den Automatenspielen bei.

So stützen sich die Slotmaschinen auf bekannte Marken aus Film & Fernsehen wie Game of Thrones oder Robocop. Auch Videospielklassiker wie Street Fighter und Tomb Raider werden für das Slotformat entlehnt. Dazu kommen Hunderte Designs aus dem Bereich Fantasy, Western, Horror oder Cartoons.

Obwohl das Spielprinzip der Slotmaschinen bekanntlich sehr einfach gestrickt ist, lassen sich die Spielentwickler einiges einfallen, um die Online Slots grafisch als auch akustisch einzigartig zu gestalten. Einzelne Spieleschmieden wie NetEnt, Thunderkick und Yggdrasil versuchen das Genre mit Innovationen voranzutreiben. Andere etablierte Studios wie Microgaming oder Playtech setzen auf bewährte Qualität.

Online Jackpot Slots – die Spiele mit den höchsten Gewinnen

Die Online Spielautomaten mit progressiven Jackpots gehören zu den beliebtesten Formaten bei echten Glücksspielern. Schließlich bieten diese reellen Chancen auf Gewinnen in Millionenhöhe. Dabei bedeutet das „progressiv“, dass die Preisgelder mit jedem von den Spielern eingezahlten Betrag ansteigen. Ein besonders bekannter Vertreter dieses Typs ist der Jackpot Spielautomat „Mega Moolah“ von Hersteller Microgaming.

Traditionelle Tischspiele – digital aufbereitet

Wer immer eine Vorliebe für Klassiker wie Blackjack, Baccarat, Poker oder Roulette hatte, kommt an den besten Online Casinos in Österreich nicht vorbei. Denn die Internet Spielbanken bieten gerade bei den Traditionsspielen viele Vorteile im Vergleich zum lokalen Kasinobesuch.

Einer der Vorzüge der österreichischen Online Casinos ist die Spielanzahl, die das Angebot der landbasierten Spielbanken bei weitem schlägt. Gerade die Tischspiele sind in einem großen Variantenreichtum verfügbar. Doch auch die Auszahlungsquoten (auch RTP, engl. Return to Player genannt) sind online weitaus höher. Im Klartext bedeutet dies: Deine ewinnchancen sind in einem Online Casino höher als offline.

Live Casino – mit echten Croupiers spielen

Eine Spielsorte kommt der Erfahrung in einer landbasierten Spielbank besonders nahe: Das Live Casino. Beste Online Spielbanken in Österreich verfügen alle über einen Live Dealer Spiele Bereich. Darin kannst du viele Klassiker wie Blackjack, Roulette oder Poker am Tisch mit einem menschlichen Spielleiter austragen. Du verfolgst das Geschehen per Live Stream und kannst per Chat oder Mikrophon mit anderen Teilnehmern interagieren. So kommt eine besonders lebendige Atmosphäre zustande.

Die rechtliche Lage – sind Online Casinos in Österreich erlaubt?

Nach österreichischem Recht dürften nur Anbieter mit einer staatlichen Lizenz Online Glücksspiele betreiben. Doch so klar ist die Rechtslage nicht. Bereits 2010 focht der Europäische Gerichtshof erfolgreich die Gültigkeit des Glücksspiel-Monopols in Österreich an. Denn das auch in Österreich geltende EU-Recht setzt Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit voraus. Daher bleibt Fakt, dass vergangene Gerichtsurteile von EU-Institutionen die Hoheit des EU-Rechts über dem österreichischen Glücksspielrecht bestätigt haben.

Auf dieser Seite findest du daher Anbieter mit gültigen EU-Lizenzen. Als wichtigste Branchengröße gilt die Malta Gaming Authority. Die maltesische staatliche Regulierungsbehörde hat sich aufgrund ihrer hohen Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und Fairness einen Namen gemacht – sowohl auf Seiten der Fachpresse, der Anbieter als auch bei den Spielern selbst.

Ob ein Casino eine Lizenz hat, erkennst du meistens im unteren Seitenbereich auf der Webseite des Anbieters. Dort sind in fast allen Fällen Symbole der Lizenzierungsbehörden, Datenschutzverfahren und Beratungsstellen gelistet. Klickst du auf das Symbol der Lizenzierungsbehörde, gelangst du direkt zum Zertifikat. Dort kannst du anschließend die Gültigkeit der Glücksspiel Lizenz einsehen.

Top Online Casinos Österreich – das sind unsere Testsieger

Nachfolgend stellen wir dir die besten österreichischen Online Spielbanken aus unserem Test vor. Jeder der Anbieter verfügt über eigene Stärken, doch alle Vertreter aus unserer Auswahl boten in der Praxis ein rundum gelungenes Gesamtpaket. Nicht umsonst reihen sich die Anbieter auch in das Ranking der Testsieger für deutsche Online Casinos ein. kselbst davon überzeugen.

Leo Vegas – Bestes Online Casino & 1A Spielauswahl

Das in Schweden gegründete LeoVegas Online Casino gehört mittlerweile zu den Hausmarken der Branche. Dabei gibt die vielfach preisgekrönte Internet Spielbank in allen Belangen eine gute Figur ab. Im Vordergrund steht die qualitativ gute und hohe Spielauswahl. Die Gewinnmöglichkeiten sind fair, die Bedienung besonders komfortabel. Untermauert wird dies durch eine EU-Lizenz der Malta Gaming Authority. So kannst du dir sicher sein, dass deine Daten und Einzahlung bei einem seriösen Anbieter hinterlasst

Eine weitere Stärke des Internet Casinos ist die mobile App für Android Geräte. Diese ist über den Google Playstore erhältlich und ermöglicht es dir, deine Lieblingsspiele von unterwegs zu spielen – mobiles Internet vorausgesetzt. Die App hat den Vorteil, dass die Navigation und Menüoberfläche besser an Mobilgeräte und die Touchscreen Bedienung angespasst sind. Das schlägt sich auch im Spielspaß nieder.

Lapalingo – Top Tischspiele und hohe Auszahlungsraten

Auch Lapalingo gehört zu der Riege der klassenbesten Internet Spielbanken. Beim Spielangebot steht der Anbieter auf gleicher Höhe mit LeoVegas. Dafür sorgen auch einige Video Slot Klassiker aus dem Hause Merkur, die so manchem Spieler Nostalgiegefühle bringen. Zu den weiteren Vorzügen dieses Anbieters zählt die hohe durchschnittliche Auszahlungsquote der Spiele. Das Spielcasino macht auch bei der Benutzerfreundlichkeit vieles richtig. Alle wichtigen Menüpunkte lassen sich umstandslos erreichen, Unklarheiten entstehen erst gar nicht.

Lapalingo ist auch eine gute Adresse für Bonus Jäger geworden. Neben dem satten Willkommensbonus für deine erste Einzahlung fällt die Spielbank auch durch regelmäßige neue Aktionen auf. Das bringt auch für erfahreneren Spieler etwas Schwung in den Casino Alltag. Lediglich eine eigene Casino App zum Herunterladen haben wir bei Lapalingo vermisst. Doch das ist nicht weiter dramatisch: Schließlich kannst du das Angebot auch über den Web Browser Smartphones oder Tablets nutzen.

CasinoClub – Hervorragend für Tischspieler und Pro’s

Obwohl der CasinoClub auf ganzer Linie ein gelungenes Produkt darstellt, gibt es ein Merkmal, das den Anbieter von anderen unterscheidet: der große Fokus auf Tischspiele wie Roulette, Baccarat und Blackjack. Das Online Casino stellt dir die bekannten Traditionsspiele in einer Vielzahl von regionalen Ausprägungen und Regelvarianten zur Verfügung. Gerade erfahrene Spieler und Strategen kommen so auf ihre Kosten.

Was den CasinoClub auch für erfahrene Spieler interessant macht, sind die für High Roller geeigneten Einsatzlimits. So sind bei einzelnen Roulette und Blackjack-Titeln Einsätze bis zu 10.000€ möglich. Diese Größenordnung ist für Online Glücksspiel Anbieter keineswegs selbstverständlich. Auch in puncto Sicherheit und Lizenz gibt sich die Internet Spielbank keine Blöße und beansprucht zurecht einen Platz in unserer Topliste.

NetBet– Allround Talent mit guter Casino Mobile App

Ursprünglich als Wettanbieter gestartet, stellt NetBet mittlerweile ein überzeugendes Online Casino Produkt auf den Markt. Das Angebot wirkt rundum ausgewogen. Die Spielauswahl stimmt und beinhaltet sowohl wichtige bekannte Titel als auch seltenere Spielformate. Die Software ist benutzerfreundlich – und auch die Schutzvorkehrungen erfüllen alle wichtigen Standards.

Was uns in unserem Testbericht des Netbet Casinos besonders gefallen hat: Du kannst das Angebot sehr gut auf nahezu allen Mobilgeräten nutzen. Die Seite ist vollständig für die Darstellung auf mobilen Web Browsern optimiert. Noch dazu gibt es eine eigene Download App für Android Geräte – und, als absolutes Unikat – eine eigene App für den Amazon App Store. Das ist Amazon’s hauseigener App Store für Kindle Tablets und Firesticks. Letztere haben wir bei unseren Erfahrungen bisher bei keiner Internet Spielbank gesehen.

Casimba– Beste Wahl für Live Casino Spiele

Obwohl wir Casimba an fünfter Stelle nennen, steht das Angebot den zuvor genannten Internet Casinos in nichts nach. Der Auftritt des Casimba Casinos ist ausgereift. Das drückt sich in allen Testdisziplinen aus. Besonders gefallen hat uns jedoch der Live Dealer Spiele Bereich. Der Anbieter brilliert, da er auf den Marktführer Evolution Gaming setzt und noch dazu auf den renommierten Entwickler NetEnt. Gerade Anhänger des Live Formats kommen so in den Genuss einer durchweg hohen Qualität.

Gut gefallen haben uns bei unseren Erfahrungen auch die regelmäßigen Bonus Aktionen und Promotionen. Gerade, wenn man Stammkunde bei einem einzelnen Casino Anbieter ist, sorgen solche Angebote für Abwechslung und immer neue Anreize. Doch auch beim Willkommensbonus macht die Internet Spielbank einen guten Eindruck.

Bonus Angebote in Online Casinos Österreich

Der Willkommensbonus ist in Online Casinos ein gängiges Mittel. Dennoch sollten sich Spieler die damit verbundenen Vorteile nicht entgehen lassen. Denn für die erste Einzahlung geben die Anbieter eine Willkommensprämie in Form eines Bonusguthabens und oftmals auch Freispielen. Dies kommt gerade unerfahrenen Spielern zu gute. Schließlich bietet das Extraguthaben zusätzliche Spielchancen – und somit die Möglichkeit, noch mehr Erfahrungen zu sammeln. Nachfolgend findest du die Boni unserer Testsieger gegenübergestellt:

Die besten Online Casino Boni in Österreich im Vergleich Online Casino Bonus Willkommensbonus Umsatzbedingungen LeoVegas Bis zu 2.500€ bei Einzahlung 35x Bonus, Zeitraum unbegrenzt Lapalingo Bis zu 2.500€ Bonuspaket 35x Bonus, 30 Tage gültig CasinoClub 100% bis 1.000€ für Neukunden 40x Einzahlung + Bonus, 30 Tage gültig NetBet Bis zu 200€ + 50 Freispiele 30x Einzahlung + Bonus, 7 Tage für Freispiele Casimba Bis zu 500€ + 50 Free Spins 35x Bonus, 30 Tage gültig

Ein wichtiger Rat: Mach dich vor der Annahme eines Bonuspakets immer vorher mit den Umsatzbedingungen vertraut. Diese kannst du auf der Casino Webseite entnehmen. Denn dort erfährst du neben dem Gültigkeitszeitraum und der Umsatzforderung auch, bei welchen Spielkategorien du den Bonus einsetzen kannst. Daher solltest du nach deinen Vorlieben gehen und einen Willkommensbonus wählen, der zu dir passt. Eines vorweg: Bei Spielautomaten kannst du den Bonus bei jeder unserer Casino Empfehlungen zu 100% einsetzen. In unserem separaten Artikel erfährst du, was du bei Online-Casino Boni solltest.

Darüber hinaus erwarten dich in den Online Casinos zahlreiche Bonus Aktionen, Freispiel Promotionen und Treueprogramme. Zu einer selteneren Prämienform zählt der Bonus ohne Einzahlung (engl. = No Deposit Bonus). Dieser belohnt deine Anmeldung mit einer Prämie, wie z.B. einem Extraguthaben oder Free Spins. Doch aufgepasst – auch für die Boni ohne Einzahlung gelten Umsatzbedingungen, mit denen du dich vertraut machen solltet.

Weitere Kriterien bei der Bewertung von Online Casinos

Es gibt noch weitere wichtige Kennzeichen, die du bei deiner Wahl einer Internet Spielbank beachten solltet. Die Auszahlungsquoten, die Tischlimits, aber auch die Möglichkeit, per Mobile Casino App zu spielen können den Unterschied ausmachen, ob ein einzelner Anbieter für dich geeignet ist. Worauf du dabei achten solltet, erklären wir dir in den nächsten Abschnitten

Die Auszahlungsquoten

Die Auszahlungsquoten, auch häufig RTP-Werte (RTP= Return to Player) genannt, sind eine wichtige Richtgröße bei der Bewertung von virtuellen Spielbanken. Schließlich geben dir diese eine Auskunft über die theoretische Gewinnausschüttung der einzelnen Spiele. Konkret bedeutet dies: Je höher der Wert, desto größer ist der Anteil am eingezahlten Geld, der wieder an die Spieler in Form von Gewinnen ausgezahlt wird.

Die Auszahlungsquoten sind online höher als in landbasierten Spielbanken, was auch an den vergleichbar niedrigeren Betriebskosten und Personalausgaben der virtuellen Spielcasinos liegt. Als Faustregel gilt: Auszahlungsraten über 95% sind online fair, bei Werten ab 98% kann man von sehr guten Quoten sprechen. Doch lass dich nicht irreführen. Es handelt sich immer noch um Glücksspiel. Die Werte wurden über einen längeren Zeitraum gemessen und zertifiziert – Ausbrüche nach oben und unten sind immer möglich.

Die Einsatzlimits

Je nach Spielertyp können die Tischlimits der verfügbaren Spiele maßgeblich darüber entscheiden, ob ein Online Spielcasino für dich geeignet ist. Bietet eine Spielbank Titel mit Setzlimits ab 0,10€ an, hast du es mit einem besonders einsteigerfreundlichen Anbieter zu tun. Denn gerade Neulinge setzen bei ihren ersten Erfahrungen tendenziell weniger Echtgeld ein.

Kannst du ei einem Anbieter dagegen höhere vierstellige Beträge pro Spielrunde setzen, handelt es sich um ein sogenanntes High Roller Casino. Ein gutes Beispiel dafür ist CasinoClub. Ein solches Online Casino richtet sich eher an erfahrene Spieler oder Profis, die eine bestimmte Setzstrategie verfolgen. Im Gegensatz zu den Tischspielen sind bei Spielautomaten bereits Titel ab ca. 400€ pro Spin für High Roller geeignet. Das liegt daran, dass die Rundendauer bei einem Online Slot viel schneller vorüber ist als eine Partie beim Blackjack oder Poker.

Mobile Casino Apps

Ungefähr zwei Drittel der Spieler nutzen Online Casinos auf Smartphones und Tablets. Kein Wunder also, dass es mittlerweile als Standard gilt, dass eine Spielbank ihr Angebot für den mobilen Zugang optimiert. Eine solche Casino Webseite ist vollständig über den Web Browser eures Mobilgeräts HTML5 Format eingebunden. Das ermöglicht die nahtlose Darstellung auf Tablets und Handys. Die auf Mobilgeräten nicht darstellbare Programmiersprache Flash ist dagegen fast vollständig von der Bildfläche verschwunden.

Vereinzelte Online Casinos wie Netbet stellen dir zudem Download Apps zur Verfügung. Dabei kannst du die App über die Casino Webseite oder über den Google Playstore beziehen. Applikationen zum Herunterladen für iOS Geräte sind dagegen sehr selten. Dies liegt an den strengeren Bestimmungen gegenüber von Echtgeld Apps im hauseigenen Appstore. Doch solltest du keine Download App für dein iPhone oder iPad finden, ist das nicht weiter dramatisch. Schließlich können dann auch unsere Empfehlungen ganz einfach über den Browser genutzt werden.

Ein- und Auszahlung

Die Zahlungsmöglichkeiten sind ein wichtiges Kriterium, insbesondere, wenn ei ne bestimmte Zahlungsmethode beim Online Casino Besuch bevorzugst. Die gute Nachricht: Die Spielbanken stellen dir die bekanntesten Zahlungsdienste zu Verfügung, die du z.B. auch vom Online Shopping kennst. Dazu gehören die gängigen Kreditkarten Anbieter wie Visa oder Mastercard, Instant Banking Dienstleister wie Sofort oder Klarna, aber auch eWallets wie Skrill. Ebenso kannst du auf Kryptowährungen wie Bitcoin setzen oder Zahlungen per paysafecard gegen Bargeld tätigen.

Lediglich auf den beliebten Zahlungsdienst PayPal musst du verzichten. Dieser hat sich vor geraumer Zeit vollständig aus dem Glücksspiel Bereich zurückgezogen. Dennoch bieten dir unsere Vorschläge für ein bestes Online Casino ein großzügiges Angebot an PayPal Alternativen, um sichere Einzahlungen zu tätigen und von schnellen Gutschriften zu profitieren.

Fazit: Online Casinos in Österreich bieten sicheren Spielspaß

Unser Test bestätigt: Die Auswahl an guten Online Casino Anbietern ist hierzulande groß. Die besten Internet Spielbanken setzen dabei auf führende Spieleentwickler und Branchengrößen. Für Sicherheit und Fairness beim Spiel sorgen die Lizenzen staatlicher europäischer Regulierungsbehörden. Schade, dass es kein Online Casino mit einer österreichischen Lizenz in unsere Bestenliste geschafft hat. Dies hatte in erster Linie qualitative Gründe. Doch als Verbraucher kannst du auch sicheres Online Glücksspiel nach geltendem EU-Recht bei den von uns ausgesprochenen Empfehlungen genießen. Eine Übersicht findest du bei unseren Online Casino Österreich Testsiegern.

FAQ – Häufig gestellte Fragen und Antworten

Solltest du nach der Lektüre unseres Testberichts immer noch Fragen zu den besten Online Casinos in Österreich haben, findest du nachfolgend Antworten auf die meistgestellten Themen.

Was ist das beste Online Casino in Österreich?

Das beste Online Casino vereint eine hohe Qualität der Spiele, eine benutzerfreundliche Software, faire Auszahlungsquoten und eine gültige Glücksspiel-Lizenz. Welche Spielbank wir zum Testsieger auserkoren haben, erfährst du in unserer Top Liste der Online Casinos Österreich.

Sind Online Casinos in Österreich legal?

Nach österreichischem Recht können nur Lizenznehmer einer Glücksspiel-Lizenz aus Österreich im Inland Online Casinos betreiben. Wie vergangene Urteile des europäischen Gerichtshofs jedoch schon in der Vergangenheit bestätigten, steht die Dienstleistungsfreiheit innerhalb der europäischen Union über den Maßgaben der österreichischen Glücksspielregulierung. Mehr dazu erfährst du in unserem Abschnitt zur Glücksspiel Lizenz in Österreich.

Kann ich in österreichischen Online Casinos um Echtgeld spielen?

Die besten Online Casinos in Österreich bieten dir eine große Spielauswahl an Titeln um echtes Geld. Die größten Chancen auf Gewinne bis zu achtstelliger Höhe erwarten dich bei den Jackpot Slots. Einen Überblick zu den Spielen der führenden Anbieter erhältst du in unserem Test.