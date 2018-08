BANDAI NAMCO Entertainment Europe kündigt an, dass Dark Souls: Remastered für Nintendo Switch am 19. Oktober 2018 erscheint. Am selben Tag wird auch das amiibo von Solaire of Astora erscheinen. Spieler können durch das Scannen des amiibos die Geste „Gelobt sei die Sonne“ schon früher im Spiel freischalten. Ohne das amiibo wird die Geste analog zur ursprünglichen Version im späteren Spielverlauf freigeschaltet.

Mit Dark Souls: Remastered für Nintendo Switch können sich Spieler überall den Herausforderungen von Lordran stellen. Während des Network Tests können sie bereits vor Release in die Welt von Dark Souls eintauchen. Hierzu werden in Kürze weitere Informationen bekannt gegeben.

Details der “Nintendo Switch”-Version:

Auflösung:

Original: 720p

Nintendo Switch: TV-Modus: 1080p; Handheld-Modus: 720p

Bildrate:

Original: 30fps

Nintendo Switch: 30fps

Online Mehrspieler:

Original: 1~4

Nintendo Switch: 1~6

Online System:

Original: P2P

Nintendo Switch: Spezieller Game-Server

DLC:

Original: Separat

Nintendo Switch: Inbegriffen

Dark Souls: Remastered ist bereits für PlayStation 4, Xbox One und PC via STEAM erhältlich. Die “Nintendo Switch”-Version erscheint am 19. Oktober 2018.