Cyberpunk 2077 Patch 1.2 bringt wesentliche Änderungen am Polizei-System

Cyberpunk 2077 (C) CD Projekt Red

Warschau, Polen – Nach heftigen Beschwerden von Spielern über das NCPD-Antwortsystem in Cyberpunk 2077 zielt CD Projekt Red darauf ab, die Probleme mit einem wichtigen bevorstehenden Patch zu beheben.

Unter den vielen Fehlern und Problemen, die beim Start von Cyberpunk 2077 auftraten, befanden sich Probleme mit der Night City Polizei. Es schien, dass die Polizeibeamten im Action-Rollenspiel extrem aggressiv waren. Das Ziel schien Skyrims Wachen nahe zu sein: Nach einem Verbrechen werden die Wachen nach einer Warnung schließlich angreifen. Aber mit der NCPD erscheinen Beatme sofort nach Begehung eines Verbrechens und Angriffs, und Polizisten werden weiterhin erscheinen, es sei denn, der Spieler läuft ihnen erfolgreich davon. Manchmal greift die Polizei bereits ein, selbst wenn kein Verbrechen stattfindet. Unabhängig davon ließ es keinen Raum für Fehler und führte zu einem ziemlichen Ärgernis.

Aber es sieht so aus, als ob CD Projekt Red in Kürze einen Patch hat, der darauf abzielt, Probleme mit der Polizei sowie eine Reihe anderer Probleme und vom Spieler angeforderter Lösungen zu lösen. In einem Video auf dem offiziellen Cyberpunk 2077 YouTube-Channel mit dem Titel „Was ist neu in Night City [Patch 1.2] # 1“ wird V gezeigt, wie er unschuldige Zuschauer mit großer Verzögerung erschießt, bevor die Polizei eintrifft. Darüber hinaus bedeutet dies, dass Polizeibeamte nicht direkt neben V erscheinen und realistischer von außerhalb des Bildschirms hereinkommen.

Patch 1.2: Polizei wird nicht mehr aus dem Nichts erscheinen

Ein neues NCPD-Element, das Patch 1.2 hinzufügen wird, ist ein Bot, der der Polizei vorausgeht, nachdem ein Verbrechen begangen und angegriffen wurde. In dem Video tauchen einige Polizisten in der Szene auf. Der Clip endet jedoch, bevor V einen von ihnen tötet.

Der Patch wirkt sich auch auf das Fahrzeughandling in Cyberpunk 2077 aus, das CD Projekt Red durch Optimieren einzelner Fahrzeuge, einschließlich des Startwagens des Spielers, durchgeführt hat. Während einige Fahrzeuge derzeit an einer Architektur wie Bordsteinen und Postfächern hängen bleiben, wird das 1.2-Update eine Funktion hinzufügen, mit der V das Fahrzeug mit dem Gaspedal hin und her bewegen kann, um sie zu lösen. Hoffentlich hilft dieser Patch den Spielern dabei, die Kontrolle über Fahrzeuge nicht zu verlieren und versehentlich Fußgänger auf Bürgersteigen zu mähen, was dazu führt, dass die Polizei V nachjagt.

Patch 1.2 wurde zuvor nach einem Cyberangriff auf die Infrastruktur des Entwicklers verzögert . Ein Hacker oder eine Gruppe von Hackern stahl den Quellcode für mehrere Spiele des Entwicklers aus Warschau, Polen, einschließlich Cyberpunk 2077, und drohte, die Informationen online zu veröffentlichen.

Cyberpunk 2077 ist ab sofort für PC, PS4, Stadia und Xbox One verfügbar. PS5- und Xbox Series X-Upgrades sind in Arbeit.

Mehr zu Cyberpunk 2077

Auch wenn es viele nicht glauben können, nach all den Kontroversen rund um das Spiel: 8K und 30FPS sind am PC durchaus möglich. Allerdings benötigt man dazu schon eine RTX 3090. Wer eine hat, kann es ausprobieren!

Inzwischen haben Fans allerhand im realen Leben nachgebaut, was man sonst nur im Action-Rollenspiel von CD Projekt Red findet. So hat ein Spieler die Mantis-Klingen tatsächlich realisiert.