Cyberpunk 2077 in 8K und 30 FPS möglich

Cyberpunk 2077 (C) CD Projekt Red

CRAM-Gaming nahm sich CD Projekt Reds Cyberpunk 2077 zur Brust, um zu schauen ob man das Spiel in einer 8K-Auflösung spielen könnte.

Alle Einstellungen sind auf Maximum eingestellt, jedoch ohne Raytracing und mit aktiviertem DLSS (auf Auto / Performance-Modus eingestellt). Wie erwartet beherrscht die RTX 3090 das Gameplay recht gut, da sich Cyberpunk 2077 auf einigermaßen komfortable 30 FPS einstellt, wie man es im unten verlinkten 8K-Video sehen kann.

Bei deaktiviertem DLSS sinkt dieser Wert auf ca. 17 FPS. Darüber hinaus kann das Spiel mit der LOW-Voreinstellung bei ausgeschaltetem DLSS 30 FPS verwalten. Man beachte, dass die Shadowplay-Aufnahme in 8K mit hoher Bitrate (130K) die FPS um bis zu 10% beeinflusst. Wenn ihr also Einbrüche im Video seht, könnte es an einigen eurer laufenden Hintergrundprozesse hängen. Beachtet auch, dass die Videowiedergabe auf Youtube gut aussieht, wenn man die 8K-Option (mit dem Zahnrad) auswählt. Selbst bei Anzeigen mit 4K oder niedriger Auflösung solltet ihr die Erhöhung der Bildschärfe leicht bemerken können.

Cyberpunk 2077 ist ab sofort für PC, PS4, Stadia und Xbox One verfügbar. Die Versionen für PS5 und Xbox Series X werden 2021 verfügbar sein.