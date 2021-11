Cyberpunk 2077 Mod erinnert die Welt daran, dass der Klimawandel existiert

Cyberpunk 2077 Klima Mod (c) Walrus420

Seit dem April-Patch ist Cyberpunk 2077 dank des kürzlich implementierten Wettersystems zu einem viel feuchteren Ort geworden. Ein Großteil dieses Wetters war Regen, der das Spiel wahrscheinlich hübsch aussehen ließ.

Night City befindet sich jedoch nicht an einem Ort, der in fünfzig Jahren in Zukunft nasser werden soll. Laut Klimaforschern wird Kalifornien im Jahr 2077 ein wesentlich trockenerer Ort sein und das bedeutet, dass es nicht mehr so ​​viel regnen wird.

Und wenn die industriellen Trends so bleiben, wie sie es jetzt tun, kann Night City damit rechnen, dass Umweltverschmutzung und giftiger Regen ein großes Problem bleiben werden.

Damit die Welt von Cyberpunk 2077 die Realitäten des Klimawandels besser widerspiegelt, hat Walrus420 den California Climate 2077-Mod entwickelt. “Mit einer Kombination aus extrem grober Mathematik und Statistiken zum Klima von San Francisco”, schrieb Walrus420, “habe ich, realistische Änderungen der Wetterwahrscheinlichkeiten vorgenommen.”

Wir sind alle keine Klimatologe, daher kann man nicht bestätigen, wie realistisch die Parameter des Mods sind, aber man kann soviel dazu sagen, dass dieser Mod Night City zu einem bewölkteren und giftigeren Ort macht. Nach der Installation des Mods wird fast ein Drittel eurer Tage in Night City neblig sein, während 40% von diesen eine Art Verschmutzung aufweisen. Nur 15 % der Tage sind hell und sonnig, während es an 22 % der Tage regnet.

Die überwiegende Mehrheit des Wetters in Cyberpunk 2077 wird bewölkt, neblig oder stark verschmutzt sein, wobei giftiger Regen weitaus häufiger vorkommt als normaler Regen.

Dieser Mod dient als starke Erinnerung daran, dass der Klimawandel existiert und unsere Welt in nur fünfzig Jahren dramatisch verändern wird. Sogar mit dem kürzlich beendeten COP26-Deal haben die Nationen im Grunde die Tatsache akzeptiert, dass sich die Erde um 1,5 Grad erwärmen wird, egal was wir tun, und das meiste politische Gerangel des Treffens bestand nur darin, eine Erwärmung katastrophaler Ausmaße zu verhindern. Trotzdem erwartet National Geographic, dass Orte wie Hanoi und Neu-Delhi heißer werden als anderswo auf der Welt – vielleicht sogar unbewohnbar.