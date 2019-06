Share on Facebook

CD Projekt RED stellte gestern Abend beim E3-Briefing von Microsoft einen neuen Trailer zu Cyberpunk 2077 vor. Das Action-Rollenspiel wird vertrieben von Bandai Namco und erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC.

Cyberpunk 2077 kann ab sofort vorbestellt werden. Neben der Standard-Fassung bietet der polnische Entwickler und der europäische Vertriebspartner BANDAI NAMCO Entertainment Europe eine sehenswerte Collectors Edition mit zahlreichen Extras an.

Collectors Edition

Dazu gehören eine 25 cm große Statue, die den Protagonisten des Spiels – V – in Aktion zeigt, ein Steelbook, ein Hardcover-Artbook und mehr. Die Collector’s Edition wird in einer beeindruckenden Box geliefert, die an eines der Megabuildings erinnert, die über Night City hinausragen.

Weitere Informationen zur Vorbestellung gibt es auf der offiziellen Homepage Cyberpunk.net!