Wie Keannu Reeves eben den E3-Trailer auf der Xbox-Show präsentierte wird Cyberpunk 2077 am 16. April 2020 erscheinen.

Der Applaus im Publikum blieb ein wenig aus. So spät? Ja, wirklich. Aber der Trailer sieht wirklich großartig aus. Es wird viel geflucht und es gibt jede Menge Blut. Ach, ich kann es eigentlich kaum erwarten den Titel zu zocken.

The moment when Keanu Reeves walks out on stage for @CyberpunkGame – fans go wild! #XboxE3 pic.twitter.com/yrzCwJWSKh

— Aaron Greenberg 🔛Xbox Plaza! (@aarongreenberg) June 9, 2019