Cyberpunk 2077 hat 75 Straßen-Quests

Es besteht kein Zweifel, dass Cyberpunk 2077 eines der mit Spannung erwarteten Spiele ist, das in diesem Jahr erscheinen wird. Leider hat CD Projekt Red vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass das Action-Rollenspiel auf den 17. September verschoben wurde, da das Studio zusätzliche Zeit benötigt, um das Spiel zu verbessern und auf ein Level zu bringen, das “vollständig und spielbar” ist. John Mamais, Head of Studio von CD Projekt Red, hat kürzlich ein Update darüber veröffentlicht, was die Spieler im kommenden Spiel erwarten können.

In einem Interview mit OnMSFT enthüllte Mamais, dass er zwar keine genaue Schätzung der Gesamtlänge des Spiels abgeben könne, den Spielern aber im Cyberpunk 2077 eine Menge zu tun geboten werde. Insgesamt gibt es 75 Straßengeschichten, also Nebenquests, für das Sci-Fi-Spiel, in ganz Night City.

“Es gibt eine passive Ebene, die die Verkäufer sind, dann gibt es die STSs, die die Straßengeschichten sind. Ich denke, es gibt ungefähr 75 Straßengeschichten. Dann gibt es auch kleinere Aktivitäten.”

Mamais erklärte , dass Straßengeschichten wie kleine Quests sind, die die Spieler abseits der Hauptkampagne des Spiels verfolgen könnten. Diese Quests werden ihre eigenen einzigartigen Geschichten haben, aber sie werden die gesamte Handlung des Cyberpunk 2077 nicht voranbringen. Mamais erklärte jedoch weiter, dass diese Nebenquests es immer noch wert sind, ausgeführt zu werden, da sie den Charakter des Spielers verbessern und zulassen um die Welt zu erkunden und ganz in die Geschichte des Spiels einzutauchen.

Später im Interview neckte Mamais andere Aspekte des bevorstehenden Spiels, wie das globale Echtzeit-Beleuchtungssystem, das bis jetzt nicht in seiner vollen Pracht präsentiert wurde. Er ging nicht ins Detail, was das globale Beleuchtungssystem eigentlich ist, sondern bemerkte, dass es der Titel von der Masse sich abheben wird und “atemberaubender aussehen wird, als wir es bisher gesehen haben”. In Bezug auf Audio lobte der Entwickler das Sounddesign von Cyberpunk 2077 und empfiehlt den Spielern sogar, wenn sie es sich leisten könnten, ein Dolby Atmos-Soundsystem zu nehmen, um das Spiel voll und ganz zu genießen, das “sehr eindringlich und tief ist”.

Leider ging der Entwickler nicht ins Detail, als er plant, das globale Beleuchtungssystem und das “atemberaubende” Sounddesign von des kommenden Spiels vorzustellen. Interessanterweise wurde die Teilnahme des Spiels an der bevorstehenden Taipei Game Show bestätigt. Die Messe wurde bekanntlich aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus verschoben.

Die Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 für PC, PS4, Stadia und Xbox One ist für den 17. September 2020 geplant. Ein Re-Release für die nächste Konsolen-Generation steht wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt an.

