Counter-Strike 2: Release-Termin schon sehr, sehr bald!

Counter-Strike 2-Release-Termin in greifbarer Nähe. Der kostenlose Taktik-Shooter von Valve startet ohne großes Marketing.

Counter-Strike 2 - (C) Valve

Counter-Strike Fakten

Tausende Spieler haben bereits Zugang zur “Closed Beta” erhalten und Valve sprach von einer Veröffentlichung im “Sommer 2023”. Nun, wir haben Herbst. Zumindest astronomisch. Jetzt stellt sich die berechtigte Frage: Wann erscheint endlich es endlich? Der Release-Termin von Counter-Strike 2 ist in greifbarer Nähe. Sehr greifbar.

Valve, eines der angesehensten Videospielunternehmen, das wir kennen, hat uns in der Vergangenheit einige der großartigsten Spiele und Plattformen beschert, darunter Steam, den führenden Videospiel-Store, der Tausende von Spielen aller Art beherbergt. Die Plattform ist mittlerweile 20 Jahre alt und wurde im letzten Jahr noch beliebter, dank der Veröffentlichung von Steam Deck, einem leistungsstarken Handheld-Gaming-Gerät, mit dem du einige der besten AAA-Spiele überall hin mitnehmen kannst. Wenn du aktiv am PC spielst, ist es noch besser, da Spieler ihren Fortschritt vom PC auf Steam Deck fortsetzen können. Doch Valve bringt leider nicht mehr allzu viele neue große Spiele heraus. Deshalb sind “Neuerscheinungen” auch etwas ganz besonderes, wie zuletzt Half-Life: Alyx.

Counter-Strike 2: Wann folgt der Release-Termin?

Valve hat uns alle etwas überrascht, als nach mehr als 10 Jahren Counter-Strike: Global Offensive “endlich” der Nachfolger CS2 angekündigt wurde. Ein Spiel, das das Counter-Strike-Erlebnis dramatisch verbessern wird. Bisweilen gab es verschiedene Gameplay-Tests, die alle sehr zuversichtlich aussahen. Der Sommer ist jedoch vorbei, und es gab noch keine ordentliche Ankündigung des Erscheinungstermins.

Es gibt jedoch Hoffnung, auf einen baldigen Release. Der offizielle Counter-Strike-Account hat die Fans gefragt, was sie nächsten Mittwoch vorhaben, was darauf hinzudeuten scheint, dass das Spiel an diesem Tag veröffentlicht wird oder zumindest eine offizielle Ankündigung des Erscheinungstermins erfolgen wird.

“Was machst du nächsten Mittwoch?”, so der offizielle X-Account (vormals Twitter) von Counter-Strike.

Für Valve zahlt sich das “Nicht-Marketing” aus. Immerhin steigt die Spannung unter den Millionen von Fans des beliebten Taktik-Shooters. Und das Interesse der Medien ist natürlich auch riesig. Daher ist es gar nicht notwendig, dass Valve das Spiel mit großem Marketing-Getöse veröffentlichen muss.

Counter-Strike 2 wird kostenlos via Steam (Windows PC) spielbar sein und somit keine Überzeugungsarbeit benötigen. Wie auch immer, ein baldiger Release scheint aussichtsreich.