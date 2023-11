Wird Counter-Strike 2 (CS2) für PS5 und Xbox erscheinen?

Der kostenlose Taktik-Shooter von Valve, Counter-Strike 2 (CS2), erreicht im Schnitt mehr als 1 Million tägliche Spieler. Das Counter-Strike 2 für PS5 (PlayStation 5) oder Xbox Series X/S veröffentlicht wird, wäre also durchaus interessant. Immerhin handelt es sich um eines der populärsten Videospiele unserer Zeit. Doch wie groß sind die Chancen für eine Konsolen-Portierung von CS2?

Wird CS2 für PS5/Xbox Series erscheinen?

Leider wird Counter-Strike 2 (CS2) wohl nicht auf den Konsolen PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S erscheinen. Valve, das Unternehmen hinter CS2, hat deutlich gemacht, dass eine Konsolenveröffentlichung nicht geplant ist – eine enttäuschende Nachricht für Konsolenspieler, die auf dieses Spiel gehofft hatten. Doch warum bleibt CS2 den Konsolen fern?

Es gibt einige Spekulationen darüber, warum CS2 nicht auf Konsolen erscheint. Diese Gründe sehen wir uns etwas genauer an.

Mögliche Gründe, warum sich Valve gegen eine Konsolenportierung entscheidet!

Ein Grund könnte die Fairness im plattformübergreifenden Matchmaking sein. Andere vermuten, dass die geringere Spielerzahl auf Konsolen zu enttäuschenden Matchmaking-Erlebnissen führen könnte. Eine weitere Vermutung liegt in der Kontrolle über Mikrotransaktionen und den Community-Markt. Valve möchte möglicherweise die Kontrolle über diese Aspekte behalten, was auf Konsolen nicht so einfach wäre.

Manche glauben, dass Valve schlichtweg bezweifelt, dass CS2 auf Konsolen genug Anklang finden würde, um den Aufwand für die Entwicklung und Pflege verschiedener Versionen zu rechtfertigen. Außerdem könnte der Prozess der Patch-Genehmigung auf Konsolen zu Verzögerungen bei Updates führen, was im Widerspruch zur schnellen Update-Politik von Valve stehen würde. Es wäre ja nicht so, als hätte man damit keine Erfahrung. Doch mit der eigenen Plattform, Steam, hat Valve alles selbst in der Hand. Von diesem Luxus möchte man wohl nicht mehr herabsteigen.

Welche Counter-Strike-Alternativen haben PlayStation- und Xbox-Spieler?

Rainbow Six Siege: Dieser taktische Ego-Shooter bietet intensive Teamkämpfe und Strategie. Das Spiel konzentriert sich auf teambasierte Gefechte und das Entschärfen oder Verteidigen von Bomben. Es erfordert ähnlich wie CS Teamarbeit und taktisches Denken. Valorant: Obwohl es ursprünglich für den PC entwickelt wurde, wird es erwartet, dass Valorant in Zukunft auch für Konsolen erscheinen wird. Es bietet teambasierte taktische Kämpfe, ähnlich wie CS, aber mit einem Schwerpunkt auf speziellen Charakterfähigkeiten. Call of Duty: Warzone: Obwohl es ein Battle-Royale-Spiel ist, bietet Warzone auch eine klassische Modus-Option, die eher dem traditionellen Multiplayer-Stil von CS ähnelt. Es bietet schnelles Gameplay, Waffen- und Ausrüstungsanpassungen und ist auf Konsolen verfügbar. Overwatch: Obwohl es sich eher um einen Helden-Shooter handelt, bietet Overwatch schnelle und teambasierte Kämpfe. Jeder Charakter hat einzigartige Fähigkeiten und Rollen, ähnlich wie bei Valorant, was zu einer Vielzahl von Strategien führt.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Dinge in Zukunft ändern werden und Valve seine Entscheidung in Bezug auf Counter-Strike 2 (CS2) auf Konsolen wie PS5 und Xbox Series X/S überdenken wird. Bis dahin bleiben Konsolenspieler von CS2 ausgeschlossen und müssen sich mit anderen Spielen begnügen, die auf ihren Plattformen verfügbar sind.