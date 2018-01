Code: Realize ~Bouquet of Rainbows~ Release in Europa und Amerika

Wie Nintendo of America bekannt gegeben hat, ist die Switch die sich am schnellsten verkaufende Heimkonsole in der Geschichte der USA.

Mehr als 4,8 Millionen Einheiten wurden seit dem Launch, welcher weltweit am 3. März 2017 war, in den USA verkauft. Diese Daten stammen aus den internen Verkaufsaufzeichnungen von Nintendo. Damit übertrifft die Switch nicht nur die Konkurrenz PlayStation 4 und Xbox One, sondern auch den eigenen Rekord, welcher mit der Wii aufgestellt wurde. Diese verkaufte sich „nur“ 4 Millionen Mal in den USA in den ersten 10 Monaten.

Auch interessant: Über 60 (!) Prozent aller Switch-Besitzer haben auch Super Mario Odyssey daheim. Dahinter folgt The Legend of Zelda: Breath of the Wild, welches immerhin noch 55 Prozent besitzen. Jeder Zweite Switch-User besitzt Mario Kart 8 Deluxe. Splatoon 2 hat jeder Fünfte daheim.

