CD Projekt Red plant 2024 mit den ersten Schritten für eine Cyberpunk-Fortsetzung zu starten

Unter "Project Orion" wurde die Fortsetzung bereits einigen Investoren vorgestellt.

Cyberpunk 2077 (C) CD Projekt

CD Projekt Red bereitet sich darauf vor, mit der Entwicklung einer Cyberpunk 2077-Fortsetzung zu beginnen, wobei sie damit 2024 starten wollen. Somit ist die kommende Phantom Liberty-Erweiterung wohl die letzte, die wir für 2077 erhalten werden.

Dies geht aus einer kürzlich abgehaltenen Konferenz hervor, auf der CDPR aktuelle Neuigkeiten über die Geschehnisse im Unternehmen bekannt gab. Hier verrät CDPR, dass es plant, mit der Forschungsphase des nächsten Cyberpunk-Spiels mit dem Codenamen Project Orion zu beginnen, sobald die Phantom Liberty-Erweiterung fertig ist, damit mehr Entwickler an dem nächsten großen Projekt arbeiten können.

Während viele dieser Gerüchte über eine Fortsetzung derzeit in Finanzsprache gehüllt sind, stellt CDPR klar, dass es bereits “einige Ausgaben im Zusammenhang mit Project Orion” hat, auch wenn die Entwicklung noch nicht begonnen hat.

CDPR erklärt dann, dass die Produktion der Fortsetzung beginnen wird, sobald das neue Studio fertig ist. Dieses befindet sich in Boston und wird sich dem nächsten Cyberpunk-Spiel widmen.

Die Forschungsphase will CD Projekt RED 2024 starten

“Wir gehen davon aus, dass das Studio Anfang 2024 den Betrieb aufnehmen wird […] sobald das Studio eingerichtet ist und 2024 den Betrieb aufnimmt, sollten die [Forschungskosten] steigen”, erklärt CDPR den Investoren. “Sobald Phantom Liberty veröffentlicht ist, werden wir definitiv einige Ressourcen für Patches und Updates aufwenden müssen. [Aber] einige Leute werden sich Polaris anschließen, das sich bereits in der Entwicklung befindet, […] und einige werden zu Orion gehen.”

Die Tatsache, dass bereits einige Anstrengungen in die Forschungsphase von Project Orion gesteckt werden, ist ein ermutigendes Zeichen und macht es wahrscheinlich einfacher, die Entwicklung zu beschleunigen, sobald das Kernteam mit Phantom Liberty fertig ist. Allerdings befinden wir uns immer noch in einem unglaublich frühen Stadium der Entwicklung und wenn man bedenkt, wie lange 2077 von der Forschung bis zur Veröffentlichung gebraucht hat, werden wir wahrscheinlich noch lange warten müssen.

Die Dinge könnten dadurch beschleunigt werden, dass CDPR bereits jetzt seine eigene Sichtweise des Cyberpunk-Universums dargelegt hat, so dass weniger Zeit auf die Anpassung des Quellmaterials und die Entscheidung, welche Aspekte der bereits existierenden Welt übernommen werden sollen. Aber wenn uns die Veröffentlichung von 2077 etwas gelehrt hat, dann, dass man diese Dinge nicht überstürzen sollte.

Die Vorarbeiten zu Cyberpunk 2077 begannen bereits 2012 und viele der Elemente die in der Enwicklungszeit der Community enthält wurden, schafften es letzten Endes gar nicht in den Titel. CD Projekt Red würde sich entsprechend gut daran tun, vor allem zu Beginn der Entwicklung die Füße still zu halten. Ob wir 2024 schon einen Einblick erhalten werden, ist ungewiss aber eher unwahrscheinlich.