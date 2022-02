CD Projekt entwickelt 2022 zwei AAA-Videospiele gleichzeitig

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt Red

CD Projekt Red dürfte am richtigen Weg sein. Der Präsident des Unternehmens sagte in einem Interview, dass man mit der “gleichzeitigen Entwicklung von zwei AAA-Spielen beginnen wird”. Damit sollten nicht die Upgrades von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S gemeint sein.

Wie CD Projekt Red-CEO Adam Kiciński im Interview mit ISB News (via Stockwatch.pl) sagte, hat das Unternehmen verschiedene Strategien, die man umsetzen möchte.

Advertisment

“Die gleichzeitige Durchführung von zwei AAA-Projekten ist unser strategisches Ziel für dieses Jahr. Ein Element, das diesen Prozess maßgeblich unterstützen soll, ist die fortlaufende Transformation des Studios, unter der Annahme, dass unter anderem eine effizientere Möglichkeit, den Fortschritt einer bestimmten Produktentwicklung zu kontrollieren, dank der Arbeit in der agilen Methodik. Darüber hinaus beabsichtigen wir, neue, talentierte Mitarbeiter einzustellen, um unsere Entwicklungsteams zu unterstützen. Von unschätzbarem Wert sei auch die Unterstützung des neuen Teams in Vancouver, das sich in den kommenden Jahren dynamisch entwickeln werde”, so Kiciński.

CD Projekt Red zieht aus Cyberpunk 2077 seine Lehren

Natürlich hat der Release von Cyberpunk 2077 seine Spuren hinterlassen. Wie Kiciński sagt, sei es ein “Wendepunkt in der Firmengeschichte” gewesen.

„Wir versuchen sicherzustellen, dass die Teamleiter in unserer Gruppe mehr Autonomie bei Entscheidungen und Initiativen haben werden. Natürlich beobachten wir ständig Branchentrends und -Ereignisse, um nicht ‚aus dem Verkehr zu geraten‘“, so der CEO. “Cyberpunk hat uns viel beigebracht. Es war ein Impuls und eine Motivation für Veränderungen, [die] uns in Zukunft besser machen werden.”

Der Umfang von Cyberpunk 2077 kann sich trotzdem sehen lassen, immerhin waren laut Adam Kiciński über 5.000 Menschen „an der Schaffung eines mächtigen, lebendigen Universums von Night City“ beteiligt”.

Die kostenlosen Upgrades von The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077 für PS5 und Xbox Series X/S sollen übrigens voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 veröffentlicht werden.