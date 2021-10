Cyberpunk 2077 & The Witcher 3 kommen 2022 für PS5 & Xbox Series X

Cyberpunk 2077 (C) CD Projekt Red

Wann kommt endlich die PS5- bzw. Xbox Series X/S-Version von Cyberpunk 2077? Nun, eigentlich hätten wir alle damit noch heuer gerechnet, aber daraus wird wohl nichts. Wie ein neuer Bericht von CD Projekt darlegt, wird es noch einige Monate dauern, bis die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Wild Hunt kommen werden.

Der aktuelle CD Projekt-Bericht (Nr.39/2021) beinhaltet den “aktualisierten Veröffentlichungsplan der Next-Gen-Versionen von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Wild Hunt”. So gibt der Vorstand der Gesellschaft bekannt, dass aufgrund “Empfehlungen der Entwicklungsleiter” beschlossen wurde, beiden Projekten mehr Zeit zu geben.

Advertisment

So soll Cyberpunk 2077 im ersten Quartal 2022 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. The Witcher 3: Wild Hunt wird gar erst im zweiten Quartal 2022 kommen.

Es hätte schlimmer kommen können!

Auf Twitter und Co gab es bereits Gerüchte, dass die PS5/Xbox Series X/S-Version von The Witcher 3 überhaupt abgesagt werden würde. Dem ist nicht so, nachdem es im Investorenbrief explizit erwähnt wurde. Dennoch… Fans müssen eine ganze Zeit darauf warten, immerhin noch mindestens ein halbes Jahr. Auch am Aktienmarkt sieht man solche Verschiebungen nicht gerne! Die CD Projekt-Aktie raschelt fast zweistellig nach unten.

Obwohl die Nachricht der Release-Verschiebung beider Next-Gen-Versionen frustrierend ist, da sich diese in eine Reihe von Verschiebungen einreihen, sollte es CD Projekt wieder helfen ihre Reputation für Neuerscheinungen zu verbessern. Cyberpunk 2077-Spieler müssen nicht lange zurückdenken, um den katastrophalen Start des Action-Rollenspiels Revue passieren zu lassen. Immerhin führte der Release des letzten Spiels des polnischen Entwicklers dazu, dass man aus dem PlayStation Store entfernt wurde. Eine seltene Ehre.

Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Wild Hunt sind jetzt für PC, PS4 und Xbox One verfügbar, dank Abwärtskompatibilität auch für PS5 und Xbox Series X/S. Angeblich arbeitet CD Projekt schon an ihrem nächsten Spiel, dass wieder im The Witcher-Universum spielen soll.