CD Projekt arbeitet aktuell NUR an Cyberpunk 2077, nicht an einem nächsten The Witcher

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 soll CD Projekt’s “Höhepunkt der aktuellen Konsolen-Generation” werden. Doch, wird aktuell auch an einem nächsten The Witcher gearbeitet? Immerhin hat man die Anzahl der Mitarbeiter die letzten Jahr ordentlich erhöht. Potenzial für The Witcher 4 vorhanden? Oder legt man sich nur auf Cyberpunk fest?

Im Rahmen der aktuellen Cyberpunk-Verschiebung gibt CEO Adam Kicinski eine klare Antwort: CD Projekts AAA-Projekte drehen sich allesamt um Cyberpunk 2077.

Das soll nicht bedeuten, dass Cyberpunk 2077 der einzige Titel ist, an dem die Entwickler derzeit arbeiten. Jedoch ist das zweite große AAA-Projekt, bei dem wir The Witcher 4 vermutet haben, in Wahrheit der Multiplayer-Modus von Cyberpunk, der 2022 erscheinen soll.

CD Projekt handhabt den Multiplayer-Modus als eigenständiges Projekt, neben dem Singleplayer-Spiel. Die Entwicklung begann erst im November 2019.

“Wir arbeiten derzeit an Cyberpunk 2077 und dem Multiplayer als nächstes großes Spiel. Das AAA-Spiel, an dem wir parallel arbeiten, ist also der Cyberpunk Multiplayer. Dabei handelt es sich um einen Codenamen.”

The Witcher 4 wird also noch eine ganz lange Zeit benötigen, bis es erscheint. Wenn man die aktuelle Entwicklung von AAA-Games berücksichtigt, dann sind wir im Jahr 2025.

