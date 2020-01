Cyberpunk 2077 “wird es am Ende wert sein”, so CD Projekt RED

CD Projekt RED hat kürzlich die etwas enttäuschende Nachricht übermittelt, dass der mit Spannung erwartete Cyberpunk 2077 etwas mehr Zeit für zusätzlichen Glanz benötigt und daher um fünf Monate vom bevorstehenden Veröffentlichungstermin im April verschoben wurde.

Viele sind (alle) verständlicherweise von dieser Verzögerung enttäuscht, insbesondere angesichts der kurzen Spieldauer. CD Projekt RED möchte den Zuschauern jedoch versichern, dass sich das Warten auf das endgültige Produkt lohnt. Miles Tost, Senior Level Designer bei Cyberpunk 2077, sagte auf Twitter, dass sich das Spiel „am Ende auf jeden Fall lohnen wird“.

Angesichts der Tatsache, dass dies ein riesiges, dichtes und komplexes Spiel voller Inhalte sein wird, ist es verständlich, dass die Entwickler etwas mehr Zeit benötigen, um das Spiel zu verbessern – und dies wird sicherlich zu einem besseren Spiel führen.

Cyberpunk 2077 erscheint am 17. September für PS4, Xbox One und PC. Spiele-Entwickler CD Projekt RED sprach kürzlich über die Möglichkeit einer Veröffentlichung der nächsten Generation für das Spiel und darüber, ob die Veröffentlichung im September noch nicht abgeschlossen sein wird. Der Multiplayer-Modus startet übrigens erst 2021 und wird seperat erhältlich sein. Desweiteren wird der Singleplayer-Modus Erweiterungen erhalten.

Hey, we're sorry if we let you down, but it will be worth it in the end for sure. Thank you for your continuous support. https://t.co/DRvpCwvVtI

— Miles Tost (@MilezZx) January 16, 2020