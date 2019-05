Share on Facebook

In seinem Finanzbericht, für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr, gab Capcom an, dass die Erweiterung von Monster Hunter World, Iceborne, der einzige AAA-Game-Release ist, der für 2019 und das erste Quartal 2020 geplant ist.

Da die PS5 erst nach dem ersten Quartal 2020 kommt (also ab April 2020), beginnen auch die Verzögerungen von AAA-Titeln aus dem Haus Capcom. So wird zumindest ein hochkarätiger Titel für den Release der neuesten Sony-Konsole zurückgehalten. Man spart sich das Pulver eben für die nächste Konsolen-Generation auf. Dem Beispiel werden (wahrscheinlich) noch viele andere Publisher/Entwickler folgen.

Die finanziellen „Highlights“ zeigen auch einige Erfolge des japanischen Publishers/Entwicklers im vergangenen Geschäftsjahr. So konnte sich Devil May Cry 5 über 2 Millionen Mal verakufen. Das hat die Marke, wie Capcom meint, „erfolgreich neu belebt“. Resident Evil 2, das erfolgreiche Remake, konnte sich 4 Millionen Mal verkaufen. Durch den PC-Release von Monster Hunter World stieg die Anzahl der ausgelieferten Einheiten auf über 12 Millionen.

Capcom investierte auch ordentlich in den eSports-Bereich. So veranstalete man zwischen Februar und März 2019 die Street Fighter League. Damit möchte man die Spielerzahl vergrößeren und mehr Anreize schaffen, was auch gelingt.

Im Finanzbericht finden sich auch Erwähnungen der beiden Videospiel-Verfilmungen, die auf ihre Games basieren. So wird Monster Hunter im Jahr 2020 in die Kinos kommen. Mega Man ist in Planung, jedoch gibt es noch keine konkreten Details.

