Resident Evil 2 zählt sicherlich zu den Top-Neuheiten im Jahr 2019. Mittlerweile ist es bereits seit 2 Monaten am Markt und konnte uns viele schöne/gruselige Momente bescheren.

Der Klassiker im neuen Gewand hat aber auch altmodische Erscheinungen, wie diverse Unlocks für Bonis. Erst wenn man gewisse Dinge freispielt, bekommt man sie auch. Um diese Spielzeit zu „umgehen“ gibt es von Capcom einen DLC zum Kaufen, welcher das erledigt. Dafür bekommt man Kostüme, Charakter-Modelle, Konzeptzeichnungen bis hin zu spürbaren Belohnungen wie „Unendlich Munition“ oder sogar neue Modis.

Natürlich könnte man diese Dinge alle freispielen, oder man holt sich für rund 5 Euro den passenden DLC (zum Beispiel via PlayStation Store). Cheating war damals, DLC ist heute. Immerhin ist der Titel – wie bereits erwähnt – seit 2 Monaten am Markt. Also alle Spieler die frustriert aufgehört haben, weil sie eben nicht alles freigeschaltet haben, werden sich nun einen DLC kaufen können, welches die Spielfortschrtitte für sie erledigt. Damit motiviert man den ein oder anderen wieder Resident Evil 2 zu spielen und bringt Capcom Extra-Geld in die Taschen.

RE2 ist für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Innerhalb des ersten Monats konnte der japanische Entwickler Capcom über 4 Millionen Einheiten ausliefern. Auf Steam verkaufte sich der Titel in 2 Monaten schneller, als Resident Evil 7 in seiner gesamten Lebenszeit. Im DailyGame-Spieletest konnte der Horror-Titel die volle Punktzahl abräumen!