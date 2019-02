Live-Action-Filme, die auf populären Videospielserien basieren, sind derzeit in Hollywood beliebt. Capcom hat einen besonders gute Stellung nach bereits sechs (!) Resident Evil-Filmen, die seit 2002 bis 2016 erschienen sind. Mit Monster Hunter soll die nächste Film-Adaptierung basierend auf eine Capcom-Spieleserie kommen.

Wenn ihr euch jetzt fragt wann dieser Film zu Monster Hunter in den Kinos starten wird: Es gibt bereits einen Termin! So soll der Titel, mit Milla Jovich (Resident Evil, Das fünfte Element) als Natalie Artemis, bereits am 4. September 2020 in den Kinos starten. Als Regisseur fungiert Paul W. S. Anderson, welcher bereits durch die Resident Evil-Filme sowie Mortal Kombat und Alien vs. Predator bekannt wurde.

Der Plot zum Monster Hunter-Film

Hinter unserer Welt gibt es eine andere: Eine Welt voller gefährlicher und mächtiger Monster, die ihre Domäne mit tödlicher Wildheit beherrschen. Als Lt. Artemis (Milla Jovovich) und ihre treuen Soldaten aus unserer Welt sich in die neue Welt transportiert werden, erlebt der unerschütterliche Leutnant den Schock ihres Lebens. In ihrem verzweifelten Kampf ums Überleben, gegen enorme Gegner mit unglaublichen Kräften und unaufhaltsamen, abstoßenden Angriffen wird Artemis sich mit einem mysteriösen Mann zusammenschließen, der einen Weg gefunden hat, sich zu wehren.

Sagt es uns in den Kommentaren! Mit Monster Hunter World gelang übrigens Capcom 2018 ein wahres Meisterwerk, welches damit auch das erfolgreiste Spiel des Publishers/Entwicklers darstellt.