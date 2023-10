Call of Duty: Warzone – Neue Map: Erste Bilder

Ich bin schon ewig nicht mehr in Warzone gelandet.

Activision hat einen ersten Blick auf eine neue Call of Duty: Warzone Map geteilt, die neben Modern Warfare 3 im November debütieren soll. Die Teaser sollen als Einleitung für das Call of Duty Next-Event am 5. Oktober dienen, bei dem die vollständige Enthüllung der Karte sowie viele andere Dinge gezeigt werden sollen.

Ursprünglich im Frühjahr 2020 gestartet, war Warzone das Vorzeige-Battle-Royale-Angebot der Call of Duty-Reihe, bis es schließlich Ende 2022 eine Fortsetzung erhielt. Activision hat die Server des Originalspiels im September abgeschaltet, kurz nachdem Call of Duty: Warzone 2.0 seinen Vorgängernamen übernommen hatte, indem es die Zahl aus seinem eigenen Namen gestrichen hat.

Und obwohl Modern Warfare 3 nicht von einem dritten Warzone-Spiel begleitet wird, soll der kostenlose Battle-Royale-Titel einige Änderungen erfahren, die mit dem Start der nächsten Hauptausgabe von Call of Duty einhergehen.

Neue Map für Call of Duty: Warzone

Eine dieser geplanten Neuheiten ist eine brandneue Karte, die Activision kürzlich in den sozialen Medien angeteasert hat. Auf Twitter veröffentlichte der Publisher ein Bild eines Hafens an einem ziemlich breiten Kanal, der in Richtung einer Stadt führt.

Der Teaser wurde zusammen mit der Ankündigung geteilt, dass die Call of Duty Next-Sendung am 5. Oktober die vollständige Enthüllung der Karte inklusive Live-Spielaufnahmen und einer Erläuterung der neuen Spieleigenschaften durch Raven Software präsentieren wird, die Activision-Tochterfirma, die Call of Duty: Warzone gemeinsam mit Infinity Ward entwickelt.

Premiering live at #CODNext on October 5 at 9AM PT 🗓️#MW3 Multiplayer, Zombies, Call of Duty #Warzone, and Warzone Mobile 💥 pic.twitter.com/PcjZlbAJR9 — Call of Duty (@CallofDuty) October 1, 2023

Obwohl der Publisher keine weiteren Details zu diesem Thema angeboten hat, sind einige Fans überzeugt, dass sie wissen, auf was der Teaser hinweist, und vermuten, dass der Hafen auf dem Bild eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Originalkarte von Call of Duty: Warzone Verdansk aufweist.

Obwohl diese Karte verschiedene Hafenkrananlagen und Container aufwies, scheint die Biegung des Kanals, an dem der neu enthüllte Hafen liegt, der Topographie von Verdansk zu entsprechen, was einige zu dem Schluss führte, dass dieser Teaser auf die Rückkehr der Karte zu Warzone hinweist.

New Warzone map is definitely putting off those Verdansk vibes. Especially if you add water to the space between port and downtown on the right. Looking forward to CODNEXT pic.twitter.com/0tP6IJiPJz — James – JGOD (@JGODYT) October 1, 2023

Activision hat bereits einige deutliche Hinweise darauf gegeben, dass Verdansk Teil von Call of Duty: Modern Warfare 3 sein wird. Dennoch ist dies der erste Hinweis darauf, dass eine neue Version der Karte auch in einer der kommenden Warzone-Saisons integriert werden könnte. Neben der Klärung dieser Angelegenheit wird der kommende Call of Duty Next-Livestream einige Mehrspielermodi aus Modern Warfare 3 zeigen und einen Einblick in die Zukunft von Call of Duty: Mobile bieten. Die Übertragung ist für den 5. Oktober um 9 Uhr PT geplant.

Call of Duty: Warzone ist derzeit für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.