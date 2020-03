Call of Duty: Das Update von Warzone und Modern Warfare verzögert sich

(C) Activision

Zwei Wochen nach der Ankunft von Call of Duty: Warzone erhält das Battle Royale-Spiel einige neue Extras in einem Update, das allerdings verschoben wurde. Nun, nicht heute. Das doppelte Update – das auch eine 6v6-Multiplayer-Karte namens Khandor Hideout für Call of Duty: Modern Warfare enthielt – wurde um eine unbestimmte Anzahl von Tagen verzögert.

“Das geplante Titel-Update für heute Abend wird verzögert und in den kommenden Tagen veröffentlicht”, so Infinity Ward in einem Tweet. „Dieses Update enthält unseren neuen Operator Talon, neue kostenlose Modi und unsere nächste kostenlose Multiplayer-Karte, Khandor Hideout. Bitte seid gespannt auf weitere Details und Updates zum Release-Zeitpunkt!“

Infinity Ward hat keinen zusätzlichen Einblick gegeben, warum sich der Patch verzögert hat.

Ausführliche Informationen zum eventuellen Update finden man in einem Blogbeitrag auf der Website des Herausgebers Activision, in dem diese Woche (vom 23. März) alles in der Welt von Call of Duty angekündigt wird. Als erstes erhält Warzone im nächsten Update vier neue Waffen: die 725-Schrotflinte, den MK2-Karabiner, die .50 GS und die EBR-14. Man findet diese auf der riesigen Verdansk-Karte “sowohl in gewöhnlichen als auch in ungewöhnlichen Raritäten”, so das Studio.

Als nächstes wird Modern Warfare Khandor Hideout hinzufügen, sagt das Studio.

“Diese mittelgroße Karte in Urzikistan unterstützt 6v6-Spiele und verfügt über lange Sichtlinien und Innenräume, um verschiedene Kampfbereiche zu ergänzen.”

Auf der neuen Karte befindet sich ein umfangreiches, „zentral gelegenes“ Lagerhaus, das nicht nur ein pulsierendes Epizentrum für Aktivitäten ist, sondern auch ein „Zufluchtsort für CQB-Spieler“.

In dem Update tritt auch ein neuer Operator der Koalition bei: Talon. Talons Bundle “enthält außerdem zwei Blaupausen für legendäre Waffen und zwei Stufen-Sprünge”, die man diese Woche im Spieleladen kaufen kann.