Call of Duty: Boote fliegen voller Cheater durch die Luft in Ranked-Matches

Call of Duty: Warzone 2.0 - (C) Activision

Es gibt wieder ein Mal ein neues Cheater Problem, die während der Ranglisten-Matches von Call of Duty: Warzone Boote durch die Luft fliegen lassen, was einige Spieler frustriert. Es gab in der Vergangenheit bereits viele Probleme mit Cheatern in Warzone, einschließlich Hacker, die Boote fliegen ließen, aber diese Welle von Cheatern, die Ranglisten-Matches mit Booten ruinierten, ist eine neue Entwicklung in der langanhaltenden Hacking-Saga des Spiels.

Obwohl es seit den Anfängen der Call of Duty-Reihe im Jahr 2003 nahezu unzählige Titel gegeben hat, ist Warzone der kostenlose Battle-Royale-Ableger der Serie und hat seit seiner Veröffentlichung eine solide Spielerbasis aufrechterhalten. Es ist kein Geheimnis, dass Call of Duty-Spiele zu den beliebtesten Shootern gehören, aber das Problem mit Cheatern in Warzone ist eine frustrierende Situation für viele, die das Spiel gespielt haben.

Cheater in Call of Duty fliegen Boote durch die Luft

Das Cheaten hat sich im Spiel so verschlimmert, dass ein kürzlich veröffentlichtes Warzone-Update darauf abzielte, das Problem zu lindern. Trotz der Bemühungen, Cheater daran zu hindern, Matches für andere Spieler zu ruinieren, gibt es immer noch viele Hacking-Probleme im Spiel. Das neueste Call of Duty Problem zeit Cheater die Boote fliegen lassen können.

Eine aktuelle Trend im Hacking von Call of Duty: Warzone kommt in Form von fliegenden Booten durch die Luft und überrascht ahnungslose Spieler auf seltsame Weise. Ein Spieler namens Sup3rchaos auf Reddit hat ein Video von diesem skurrilen Hack aufgenommen und es im offiziellen Warzone-Subreddit geteilt. Sup3rchaos hat nicht nur dieses Cheaten aus erster Hand erlebt, sondern ist leider auch Opfer dieser albernen Angriffsart geworden.

Das Video zeigt Sup3rchaos, wie er mit dem Fallschirm scheinbar außerhalb großer Gefahr durch die Luft gleitet. Plötzlich saust jedoch ein Boot durch den Himmel. Der Hacker, der das Boot steuert, richtet seine Waffen auf Sup3rchaos und schießt auf ihn, wodurch er aus dem Match eliminiert wird.

Bisherige Versuche, Cheater in Warzone zu stoppen, haben böswillige Spieler nie erfolgreich davon abgehalten, zu hacken, und dies zeigt, dass sie zunehmend kreativ werden, wenn es darum geht, in Matches zu cheaten. Obwohl das Video selbst ziemlich lustig ist, wenn man bedenkt, wie lächerlich die Betrugsmethode ist, ist es verständlicherweise frustrierend für Spieler, die mit solchen Überraschungen konfrontiert werden, die ihre Matches ruinieren.

Obwohl viele Gamer Warzone als einen der besten kostenlosen Shooter betrachten, scheinen die Cheating-Probleme, die das Spiel plagen, zu den schlimmsten zu gehören. Es gab zahlreiche Versuche, das Problem zu lösen, aber es scheint, als würden Cheater immer wieder unerwartete Wege finden, um Matches zu hacken. Trotzdem einige dieser Methoden lustig anzusehen sind, wie das Fliegen der Boote durch den Himmel, zerstören diese Hacks nur den Spaß für andere Call of Duty Spieler.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist jetzt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.