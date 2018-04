Call of Duty: Black Ops 4 ist der nächste Titel in Activisions illustrer FPS-Serie. Uns wird eine Rückkehr in eine „nahe Zukunft“ versprochen, in der Drohnenkriege und Exoskelette alltäglich sind: Also kein reiner Bodenkampf, aber auch kein Weltraumkrieg.

Der bereits 15te Ableger der Call of Duty-Reihe, man startete einst im zweiten Weltkrieg und kehrte 2017 dort auch wieder hin, wird von Treyarch entwickelt. Diese haben keinen leichten Job, immerhin handelt es sich um eine der weltweit erfolgreichsten Ego-Shooter-Serien unserer Zeit. Die Erwartungen sind wie üblich hoch!

Was können wir von Call of Duty: Black Ops 4 erwarten?

Activision entscheidet sich für einen Oktober-Start für das diesjährige Call of Duty, das ist das erste Mal seit der Veröffentlichung von Call of Duty 2 im Jahr 2005. Das genaue Call of Duty: Black Ops 4 Erscheinungsdatum ist der 12. Oktober 2018.

Mit diesem Release-Termin liegt der Start von Red Dead Redemption 2 zwei Wochen vor der Tür, wenn es Rockstar nicht wieder verschiebt. Dies könnte der Grund dafür sein, dass Activision sein traditionelles November-COD-Veröffentlichungsfenster aufgegeben hat. Nach so vielen Jahren der jährlichen Freigaben, die ohne Hindernis erfolgreich waren, ist es auch sicher anzunehmen, dass das Veröffentlichungsdatum von Black Ops 4 nicht verzögert oder zurückgeschoben wird.

Call of Duty Black Ops 4 Zombie-Kampagne

Zombies haben in Call of Duty einen gewissen Traditionsstatus und werden auch in Black Ops 4 Einzug halten. Allerdings wurde er noch nicht bestätigt und so könnte es durchaus sein, dass uns Entwickler Treyarch mit einem neuen Modus überraschen könnte. Vielleicht sogar mit einem „Battle Royale“-Modus?

Am 17. Mai 2018 findet ein Community-Event statt, bei dem wir hoffentlich mehr erfahren werden.

Ein Call of Duty: Black Ops 4-Trailer

Bis jetzt haben wir nur einen Call of Duty: Black Ops 4-Teaser-Trailer gesehen und es gibt noch keinen Hinweis auf einen Weiteren. Beim besagten Community-Event dürften wir aber echte Gameplay-Szenen zu sehen bekommen.

Deswegen hier noch einmal:

Die Call of Duty: Black Ops 4-Beta

Beta-Testing ist eine relativ neue Ergänzung des Pre-Release-Zyklus von Call of Duty, wir erwarten die Beta zu Black Ops 4 im Juli – spätestens im August 2018 (auch für PC). Bei Call of Duty WWII fand die erste Beta zwei Monate vor der Veröffentlichung statt, für PlayStation 4. Die PC-Beta folgte einen Monat später. Zu Black Ops 4 dürfte Activision einen ähnlichen Fahrplan aufrufen.

