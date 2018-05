Nach den Erfolgen der Nintendo Switch erhofften sich viele Gamer auch eine Black Ops 4-Version für die Hybrid-Konsole. Damit wird erstmal nix! Derzeit gibt es keine Pläne irgendeinen Aspekt von Call of Duty Black Ops 4 auf Nintendo’s Switch zu bekommen.

Die Website Twinfinite.net sprach kürzlich mit Yale Miller, Senior Producer bei Black Ops 4-Entwickler Treyarch, und Matt Scronce, Gameplay Designer. Dabei gab es auf die Frage einer Switch-Version eine kurze und klare Antwort:

„Nein, gibt es nicht.“

PC-Version von Call of Duty erstmals auf Battle.net

Treyarch konzentriert sich auf eine neue große Erfahrung im Call of Duty-Universum auf die bestehenden Systeme PC, Xbox One und PlayStation 4. Zum ersten Mal wird die PC-Version des Spiels über Battle.net veröffentlicht, was ein zusätzlicher Boost für die PC-Version bedeuten sollte, wie man bei Destiny 2 gesehen hat.

Damit dürfte künftigen Gerüchten der Wind aus den Segeln genommen sein.

