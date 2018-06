Call of Duty-Fans möchten jedes Jahr neu begeistert werden und so schlägt der FPS-Veteran mit „Blackout“ in die Welle der Battle-Royale-Titel. Genau das Gegenteil von dessen, was wir von bisherigen Multiplayer-Maps aus der Call of Duty-Reihe gewohnt sind: Große Karten.

Auch wenn wir unter Battle Royale nur in PUBG und Fortnite werten, es gibt noch eine andere Auffassung des Sub-Shooter-Genres. Black Ops 4 soll den Charme und das Gameplay der Reihe weiterhin beibehalten.

Typisch Call of Duty, aber mit Battle Royale-Gameplay?

Blackout, so der Name des neuen Multiplayer-Modus, der heuer erstmals in Erscheinung tritt, wird Charaktere, Fahrzeuge und Waffen aus allen Black Ops-Spielen enthalten, so dass eingefleischte Fans auf bekannte Gesichter gepumpt werden können, während Gelegenheitsspieler einen Crashkurs in „Who’s Who“ bekommen.

Mammutkarten in Blackout zum Verirren?

Treyarch hat noch keine Spieleranzahl bestätigt, testet aber einige echte Mammutkarten, um ihre Entwicklungswerkzeuge an das absolute Limit zu bringen.

„Wir hatten eine Testkarte von 12 Meilen mal 12 Meilen [Entspricht 19,31km mal 19,31km] als den größten Platz, den wir bauen und betreiben konnten“, sagte Bunting gegenüber Newsweek.com.

Nach eigenen Angaben sind die bisher veröffentlichten Maps von PUBG 8km x 8km groß. Die neue Map wird um die Hälfte kleiner sein. Die Map in Fortnite ist etwa 1,6km x 1,6km groß. Um respektable Bildraten beizubehalten wird Entwickler Treyarch jedoch sicherlich nicht auf 372,88km² große Karten zurückgreifen. Immerhin wird man sich da schwer tun noch Gegner zu finden…

„Wir sind immer auf 60 FPS für Multiplayer-Erlebnisse verpflichtet“, sagte er. „Wenn Sie große Räume haben, müssen Sie außerdem eine bessere Streaming-Technologie haben. Daher haben wir auch in unsere Streaming-Technologie investiert, um sicherzustellen, dass die Erfahrung bei 60 FPS liegt.“

Call of Duty Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die BETA wird im August stattfinden.