Call of Duty 2024: Was wir bisher wissen

Call of Duty ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Shooter-Reihen der Welt. Jedes Jahr erscheint ein neuer Teil, der Millionen von Fans begeistert. Doch was erwartet uns im Jahr 2024? Welches Setting wird das Spiel haben? Und welche Neuerungen wird es im Multiplayer-Modus geben? Wir haben die wichtigsten Gerüchte und Leaks für euch zusammengefasst.

Call of Duty 2024: Ein neues Black Ops im Golfkrieg?

Laut einem Bericht von Windows Central wird Call of Duty 2024 ein neues Black Ops sein, das den Golfkrieg als zentralen thematischen Konflikt hat. Das Spiel soll den Untertitel “Gulf War” tragen und die Rolle der CIA bzw. der USA in diesem Krieg beleuchten. Entwickler ist angeblich Treyarch, die schon für die vorherigen Black Ops-Spiele verantwortlich waren.

Dieses Gerücht wurde kürzlich durch einen Leak eines Schauspielers gestützt, der auf Instagram Fotos mit Motion-Capture-Ausrüstung veröffentlichte. Er behauptete, dass er den Hauptcharakter “Ratcliffe” spielen würde, der nach seinem Gesicht adaptiert wurde. Der Name Ratcliffe stimmt mit dem von Peter Ratcliffe überein, einem realen britischen Golfkrieg-Veteranen, der ein Buch über seinen Einsatz verfasste.

Der Multiplayer: Map-Recycling und rundenbasierter Zombie-Modus?

Auch zum Multiplayer-Modus von Call of Duty 2024 gibt es einige Spekulationen. Windows Central berichtet, dass das Spiel wieder neu aufgelegte Multiplayer-Maps aus älteren Teilen enthalten wird, was bei den Fans nicht immer gut ankommt. Außerdem soll der Open World-Zombie-Modus aus Modern Warfare 3, der erst im Jahr 2023 eingeführt wurde, schon wieder abgeschafft werden. Stattdessen soll CoD 2024 wieder auf einen rundenbasierten Wellenmodus auf kompakten Maps setzen, wie es schon in den früheren Black Ops-Spielen der Fall war.

Wann und wo erscheint Call of Duty 2024?

Eine offizielle Ankündigung oder ein Release-Datum für Call of Duty 2024 gibt es noch nicht. Allerdings kann man davon ausgehen, dass das Spiel im Oktober oder November 2024 erscheinen wird, wie es bei den meisten CoD-Spielen der Fall ist. Vermutlich wird das Spiel für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC verfügbar sein, wie auch schon Modern Warfare 3 im Jahr 2023.

Fazit

Auch wenn es noch keine offiziellen Informationen zu Call of Duty 2024 gibt, lassen die Gerüchte und Leaks vermuten, dass das Spiel ein neues Black Ops im Golfkrieg-Setting sein wird. Das könnte für eine interessante und kontroverse Kampagne sorgen, die sich an realen Ereignissen orientiert. Der Multiplayer-Modus könnte jedoch einige Fans enttäuschen, die sich mehr Innovationen und weniger Recycling wünschen. Wir sind gespannt, wie sich das Spiel entwickeln wird und wann wir mehr darüber erfahren werden.