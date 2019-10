Bungie reagiert auf Kritik zu Destiny 2 Eververse

Destiny 2 - (C) Bungie

Nachdem ein Reddit-Post, in dem Destiny 2: Shadowkeeps neues Eververse Store-System kritisiert wurde, erhebliche Aufmerksamkeit auf das Destiny-Subreddit gelenkt hatte, gab ein Bungie-Community-Manager eine kurze Antwort und sagte, die Entwickler würden auf das Feedback der Fans hören. Die Kritik an Destiny 2 Eververse beruhte auf der zunehmenden Abhängigkeit von Artikeln, die nur in Silber (Premiumwährung) verkauft wurden, und auf der mangelnden Transparenz von Bungie darüber, was später für die spielinterne Währung “Bright Dust” verkauft werden würde.

Reddit-Benutzer u/JPDeathBlade hat gestern einen Thread über den Eververse Store mit dem Titel “Eververse ist kaputt” gepostet. In diesem Beitrag enthält JPDeathBlade detaillierte Informationen zu dem Store. Sie gaben an, in der Lage gewesen zu sein, zu bestimmen, welche Eververse-Gegenstände nur für Silber und welche für Bright Dust verkauft würden, und dabei eine Überlappung zwischen einigen Gegenständen und nicht zwischen anderen zu finden (was sich seit dem Start von Shadowkeep auch im Spiel als wahr erwiesen hat). Dem Spieler wird jedoch nichts davon angezeigt. JPDeathBlade argumentierte, dass die Spieler entweder fälschlicherweise davon ausgehen, dass alle für Silber verkauften Gegenstände später für Bright Dust verkauft werden, oder etwas kaufen, das cool aussieht, nur um herauszufinden, dass sie es später für die Währung im Spiel hätten kaufen können.

Destiny 2: Bungies Antwort

Bungies Community Manager dmg04 antwortete später auf den Beitrag und sagte, er werde mit dem Entwicklungsteam über Artikelrotationen, zeitlich festgelegte Exklusivverkäufe und Bright Dust-versus-Silver-Verkäufe sprechen. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass Bungie eine vollständige Aufschlüsselung der Artikel veröffentlicht, die für welche Währung verkauft werden, sagte dmg04. Das Team hört sich jedoch Feedback zur Fan-Kritik an.

Während der Datenerfassung fand JPDeathBlade Bilder für ein unbekanntes Rüstungsset, von dem angenommen wurde, dass es sich um das Festival of the Lost (Halloween) handelt, und viele Fans waren verärgert darüber, dass es zufällig sehr ähnlich wie die früheren Destiny 2-Rüstungssets aussah. Dmg04 antwortete auch besonders darauf und sagte: „Das stimmt überhaupt nicht.“ Cozmo23, Mit-Bungie-Community-Manager, fügte hinzu, dass die Bilder automatisch generierte Platzhalter seien, die in den Dateien abgelegt wurden, während an den endgültigen Sätzen noch gearbeitet wurde. JPDeathBlade behauptete jedoch, dass Buniges übliche Platzhalter-Bilder generische, hellrosa Symbole seien. Daher ist es möglich (obwohl dies angesichts der Kommentare von dmg04 und Cozmo23 nicht wahrscheinlich ist), dass diese festgelegten Symbole stattdessen mit etwas anderem im Spiel korrespondieren.