Während Borderlands 3 im September auf mehreren Plattformen veröffentlicht wird, können die Spieler auf diesen Plattformen nicht miteinander spielen. Gearbox hat bestätigt, dass Borderlands 3 Cross-Play zum Start nicht verfügbar ist. Die Funktion kann jedoch zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Randy Pitchford, CEO von Gearbox Software, gab die Erklärung des offiziellen Twitter-Accounts von Borderlands 3 ab, nachdem er den neuesten Trailer aufgepeppt hatte (unterhalb der Meldung zu sehen). Pitchford scheint den Tweet gemacht zu haben, um die Erwartungen der Fans an den Trailer zu lindern.

„Einige Leute spekulieren vielleicht, dass es morgen um Crossplay geht“, erklärte Pitchford. „Die Sache von morgen ist großartig, aber es geht nicht um Crossplay. Gute Nachricht: Wir sind entschlossen, Borderlands 3 mit unseren Partnern so bald wie möglich nach dem Start zu unterstützen. “

„Um ganz klar zu sein, wird es beim Start von Borderlands 3 keine Crossplay-Funktionen geben, da wir eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um so schnell wie möglich ein positives Crossplay-Erlebnis zu schaffen“, fuhr er in einem Follow-up-Tweet fort . „Wir sind bestrebt, auf so vielen Plattformen wie möglich zu spielen.“