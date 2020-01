Böses Gerücht: Minecraft wird natürlich nicht heruntergefahren

Minecraft - (C) Microsoft

Minecraft ist wahrscheinlich das beliebteste Spiel der Welt, mit fast 500 Millionen Spielern und einem jahrzehntelangen anhaltenden Erfolg. Doch um das neue Jahr herum kam das Gerücht auf, dass der unglaublich große Blockbauer von Microsoft im Jahr 2020 schließen würde. Wird Minecraft also heruntergefahren? Nein, das ist nur ein Streich, der aus dem Ruder gelaufen ist.

Laut einer ‘Story’ auf einer Site namens Channel 45 News hat “Mojang auf Twitter angekündigt, dass Minecraft ihre Server am 21. Dezember 2020 herunterfahren wird.” Aber wenn man diesem Link tatsächlich folgt, wird man bald feststellen, dass es sich um einen Streich handelt. Ein Generator, mit dem man schnell Goofball-Nachrichten erstellen kann, um seine Freunde in sozialen Medien zu ärgern.

Dann griff Google die gefälschte Geschichte auf und präsentierte sie als verlässliche Quelle, und die anschließende Sorge unter den Fans wurde so groß, dass alle, von der Überprüfung der Website, wie Entwickler Mojang, darauf reagieren mussten.

“Ich kann bestätigen, dass Minecraft-Server im Jahr 2020 NICHT heruntergefahren werden”, teilte Mojangs Helen Z Anfang des Monats mit. “Es ist nur ein dummer Scherz.”

Wann wird Minecraft heruntergefahren?

Nicht so bald. Erst letztes Jahr war Minecraft der Titel, der am meisten auf YouTube geschaut wurde. Das Interesse ist weiterhin riesengroß und Microsoft verdient sich eine goldene Nase. Immerhin hat man sehr viel Geld für das Spiel einst ausgegeben. Außerdem spielt der Titel in Ready Player One von Stevens Spielberg auch noch eine Rolle. Immerhin spielt der Film in einer “virtuellen Zukunft” in 20 Jahren. Also ich glaub auch dran, dass das Blöcke-Bauen auch da noch aktuell sein wird.

Bleibt informiert! Holt euch unseren Newsletter, zweimal die Woche - aktuelle Games-News - per E-Mail.