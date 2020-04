Minecraft-Spieler formt verrückten Dinosaurier-Kopf

Minecraft-Spieler zaubert einen T-Rex mit Gratis-Software

Stockholm, Schweden – Minecraft-Spieler sind dafür bekannt, einige ziemlich verrückte und beeindruckende Builds zu erstellen, aber ein Redditor, iDragolyte, hat die Dinge auf die nächste Stufe gebracht. Durch sorgfältige Arbeit und Engagement hat er in Minecraft mithilfe von Spielwerkzeugen wie Voxelsniper, einer Gratis-Software, einen unglaublich detaillierten T-Rex-Kopf geformt. Das wäre doch eine nette Idee für einen gratis Skin zum Download.

Minecraft: Verrückter Dino-Kopf erstaunt die Spieler

Laut dem Minecraft-Spieler dauerte das Projekt etwa einen Monat und behauptete, sie hätten zeitweise etwa ein bis zwei Stunden am Tag daran gearbeitet. Die Resonanz in der Community war einstimmig positiv und viele sind erstaunt darüber, was iDragolyte mit der Software leisten konnte, die nicht vollständig für die 3D-Modellierung gedacht war.

Auf Reddit sagte der Spieler: “Ich habe ungefähr einen Monat gebraucht, um es mit inkonsistenten 1 bis 2 Stunden Arbeit im Laufe des Monats abzuschließen. Ich dachte anfangs daran, den Dinosaurier in vollem Umfang (von Kopf bis Fuß) zu machen, aber ich habe es abgesagt, da ich dachte, es würde zu lange dauern.”

Minecraft erspart den Download eines Gratis-Programms für 3D-Modellierung

Auf den ersten Blick sieht es kaum so aus, als wäre es in der T-Rex-Kopf in Minecraft hergestellt worden, da der Detaillierungsgrad unglaublich ist. Leider macht der Spieler nicht weiter und stellt den Dinosaurier komplett fertig. Für das Spiel von Mojang, das in Stockholm (Schweden) gegründet wurde, gibt es jede Menge gratis Skins. Viele davon sehen auch aus wie Dinosaurier. Das reicht von “Dino cool”, über “Switch Dinosaur Hoodie” bis hin zu “Pink Dinosaur”.

In Kürze startet Minecraft Dungeons, ein Action-Adventure im Universum der Blocksteine, für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Dungeons ist ab dem 26. Mai verfügbar, nachdem es ursprünglich im April hätte erscheinen sollen.

Minecraft ist ab sofort für Mobile, PC, PS4, Switch und Xbox One verfügbar. Das Spiel wurde ursprünglich von Markus Persson erfunden, der nicht mehr für Mojang arbeitet. Das Unternehmen gehört mittlerweile zu Microsoft. Erst kürzlich haben wir euch darüber berichtet, wie eine japansiche Schulklasse ihr Semester beendet hat. Neben Dino-Köpfen bietet der Titel aus Stockholm (Schweden) die Möglichkeit eigene Spiele zu erschaffen, ebenfalls mit Gratis-Software zum Download. So entstand auch ein cooles Harry Potter-Abenteuer.