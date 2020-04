Minecraft: Harry Potter Rollenspiel-Mod wurde gestartet

Minecraft: Harry Potter-Mod

Erinnerst du dich noch an die riesige Harry Potter Minecraft Map-Mod, die wir Anfang dieses Jahres gezeigt haben? Ein Modding-Team hat die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei als gigantisches Karten- und Rollenspiel in der Vanilla-Version von Mojangs Blockbauer Minecraft nachbildet. Es gibt einige sehr gute Neuigkeiten für Fans, die begeistert sind – der Mod ist online!

Das sagt die Modding-Gruppe The Floo Network, die hinter der gigantischen und äußerst beeindruckenden Kreation steht, in einem Update-Beitrag auf Planet Minecraft.

“Hallo alle zusammen! Bereite deine Zauberstäbe vor! Wir veröffentlichen endlich unsere neue Karte; ein interaktives Rollenspiel in Vanilla Minecraft!“

Der Beitrag kündigt neben der Enthüllung seines neuen “Download-Trailers” an, der weiter unterhalb angezeigt wird.

Minecraft: Harry Potter-Modifikation ist erstaunlich detailreich

Der bescheidene Name der Kreation, “Witchcraft and Wizardry – The Floo Network”, wird dem, was er dem Spiel bringt, nicht gerecht. Wie man im folgenden Clip sehen kann, werden fast alle ikonischen Merkmale von Hogwarts und die Welt der Harry Potter-Bücher Stein für Stein getreu dargestellt. Es gibt Aufnahmen von Hogwarts riesigem, labyrinthischem Netzwerk aus Hallen, Dungeons, Klassenzimmern und Türmen, die mit Rätseln und Magie aus dem Universum der Serie gefüllt sind.

Vom Trailer aus sind sogar Orte außerhalb des Schlossgeländes enthalten, wie die Winkelgasse – komplett mit der magischen, sich öffnenden Backsteinmauer aus der Muggelwelt – sowie das scheinbar magische Ministerium.

Minecraft: Triff auf Hagrid in Hogwarts



Das Beste ist, dass man auf dem Gelände von Minecraft Hogwarts Hagrid, den beliebtesten Halbriesen der Serie, findet, der sich um seine Aufgaben als Wildhüter kümmert.

Wenn man nach Hogwarts eintauchen möchte, kann man die Mod-Map “Witchcraft and Wizardry” bei Gumroad.com herunterladen. Es ist erwähnenswert, dass die Entwickler darauf hinweisen, dass es derzeit nur für die Java 1.13.2-Version des Spiels funktioniert. Mod wie immer auf eigenes Risiko!

„Die Fertigstellung dieser Karte hat Jahre gedauert und ohne die Liebe und Unterstützung wären wir nie so weit gekommen. Wir freuen uns, die fertige Karte endlich mit euch zu teilen!“

Für die Entwickler könnt ihr beim Download-Link ein paar Dollar liegen lassen, damit ihre langjährige Arbeit belohnt wird.

Für Minecraft-Fans heißt es nicht mehr lange Warten, bis man in die Abenteuer von Minecraft Dungeons eintauchen kann. Das Spiel wurde zuletzt von April auf den Mai 2020 verschoben. Zum Start bietet es noch kein Cross-Play, ein Feature das nachgereicht werden soll.

Minecraft ist nicht nur ein Ort für Blockbauer, die große Bauwerke oder wie hier Hogwarts nachbauen. Eine japanische Schulklasse hat in dem Spiel von Mojang/Microsoft ihre Abschlussfeier gemacht, nachdem aufgrund der Covid-19-Pandemie die Schulen geschlossen sind.

Quelle: Planet Minecraft